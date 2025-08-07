Cô gái mất 96% sức khỏe sau vụ sập khung đỡ đèn tiệc cưới ở khách sạn Sheraton Hà Nội West kêu cứu

TPO - Chị Phạm Thị Phương D. (SN 1996) đi dự tiệc cưới tại sân vườn khách sạn Sheraton Hà Nội West, không may bị khung đỡ đèn chiếu sáng sân khấu đổ sập đè lên người, tổn hại 96% sức khỏe.

Mới đây, chị Phạm Thị Phương D. (SN 1996, trú tại Thôn Trung, Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) gửi đơn đến cơ quan chức năng, đề nghị giúp đỡ.

Trong đơn chị D. trình bày, chiều 15/3/2025, chị đến tham dự lễ cưới tổ chức ở sân vườn khách sạn Sheraton Hà Nội West (địa chỉ số 36 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Hà Nội). Tại khu vực sân khấu lễ cưới có một khung kim loại (cao khoảng 5m, dài khoảng 10m) nâng đỡ hệ thống đèn hình chữ U, được dựng lên.

Chị Phạm Thị Phương D. điều trị tại bệnh viện.

Khoảng 20h cùng ngày, khi cô dâu và chú rể giao lưu với khách mời thì khung kim loại nâng đỡ hệ thống đèn sân khấu bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người, trong đó có chị D.

Được đưa đi cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán chị bị vỡ nát thân đốt sống L4, rách hoàn toàn đĩa đệm L4-L5, vỡ thân đốt sống L1-L2, chèn ép tuỷ, chèn ép rễ đuôi ngựa, bên cạnh các tổn thương khác; có nguy cơ dẫn đến liệt tủy sống hoàn toàn, liệt 2 chân, mất chức năng các bộ phần từ thắt lưng trở xuống, không thể tự chủ sinh hoạt, cơ hội đi lại sau này không được đảm bảo.

Ngày 16/3, chị D. được chuyển đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức phẫu thuật, bác sĩ ở đây chẩn đoán thêm chị liệt tủy hoàn toàn.

Sau sự việc, gia đình chị D. làm đơn trình báo công an, đề nghị làm rõ hành vi vi phạm của các bên có liên quan.

Giữa tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội gửi thông báo kết luận giám định, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của chị D. là 96%.

Hiện chị D. không thể di chuyển, đôi chân bị liệt phải tập vật lý trị liệu.

Theo chị D., hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc cung cấp địa điểm, liên danh liên kết, lắp dựng hệ thống sân khấu, khung kim loại nâng đỡ hệ thống đèn sân khấu – bao gồm cả kỹ thuật viên, giám sát thi công, nhà thầu sự kiện, cá nhân có thẩm quyền của khách sạn Sheraton Hà Nội West trong việc nghiệm thu công trình – có dấu hiệu thiếu trách nhiệm nghiêm trọng. Họ không kiểm tra hoặc không tuân thủ quy trình an toàn lắp đặt, dẫn đến khung kim loại nâng đỡ hệ thống đèn không được cố định đúng cách và đổ sập.

Sự cố không chỉ dừng ở mức độ thương tích mà còn gây tổn thất không thể bù đắp cho chị và gia đình.

“Bản thân tôi là người lao động có trình độ, mới lập gia đình, tuổi còn rất trẻ nay phải đối diện với khả năng không thể đi lại, sinh hoạt cá nhân, sinh sản, phụ thuộc vào người thân suốt phần đời còn lại, chất lượng sống và tâm lý cũng thay đổi”, chị D. khẩn thiết đề nghị cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, giúp gia đình chị đảm bảo quyền lợi.

Hiện trường khung đỡ đèn bị sập khiến chị D. tổn hại sức khỏe.

Trao đổi với PV Tiền Phong, anh Bùi Minh Th. (chồng chị D.) cho biết, sự việc xảy ra từ tháng 3 nhưng các bên liên quan như khách sạn khách sạn Sheraton Hà Nội West và đơn vị tổ chức sự kiện là Công ty tnhh MHS Planner Việt Nam chưa có động thái bồi thường.

“Họ mới đến thăm hỏi, động viên một lần và gửi phong bì vài triệu đồng”, anh Bùi Minh Th. nói.

Theo anh Th. tình trạng của vợ anh chưa hồi phục, chân không thể cử động, phải tập vật lý trị liệu và ngồi xe lăn. Anh chị cưới nhau cuối năm 2024, chị D. công tác tại một ngân hàng nhưng khi tai nạn ập đến phải nghỉ làm, không có thu nhập. Trong khi, chi phí điều trị gia đình phải bỏ ra hàng trăm triệu đồng.

Liên quan đến vụ việc của chị Phạm Thị Phương D., ngày 27/7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Đồng thời cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.