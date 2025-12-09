Cô dâu bàng hoàng kể khoảng khắc ô tô khách va chạm với xe đầu kéo khiến 11 người thương vong

TPO - "Lúc xảy ra tai nạn tôi đang ngủ, nghe một tiếng ầm, sau đó mọi người bị mắc kẹt trong xe, nhiều người bị thương nằm bất tỉnh...", cô dâu Vũ Thị Đông nạn nhân vụ tai nạn kể lại.

Sáng 9/12, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, đang tích cực điều trị cho các nạn nhân vụ tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi xảy ra rạng sáng cùng ngày.

Đến trưa nay, thêm 1 nạn nhân đang cấp cứu không qua khỏi, nâng tổng số người tử vong lên 4 người.

Video: Nạn nhân kể lại phút thoát chết trong vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc. Video: Hoài Văn

Ông Hạnh kể lại phút thoát chết sau tai nạn. Ảnh: Hoài Văn

Tại phòng cấp cứu, ông Nguyễn Văn Hạnh (SN 1970, trú tỉnh Ninh Bình) chưa hoàn hồn khi kể lại vụ tai nạn. Ông cho hay, thời điểm xảy ra vụ tai nạn là rạng sáng, hầu hết mọi người đã ngủ. Ông đang lơ mơ giữa giấc thì nghe tiếng rầm, khi mở mắt thấy hiện trường kinh hoàng.

"Mọi thứ hỗn loạn, đồ vật văng tứ tung, mọi người nằm bất tỉnh. Tôi bị thương cố gắng bò ra khỏi xe nhưng cửa xe bị khóa nên mất rất lâu mới thoát ra được. Khoảng nửa tiếng sau lực lượng chức năng có mặt và đưa các nạn nhân khác ra ngoài!”, ông Hạnh kể.

Ông Hạnh cho hay, tất cả mọi người trên xe đều là người thân trong nhà đang trên đường trở về Ninh Bình sau khi tổ chức đám cưới tại Lâm Đồng. Xe xuất phát từ 6h chiều qua đến sáng nay thì không may xảy ra tai nạn. Tài xế xe khách cũng là người thân trong gia đình, làm dịch vụ chở khách.

Vợ chồng chị Vũ Thị Đông cùng gia đình gặp tai nạn kinh hoàng sau đám cưới.

Cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi) cho biết, trước đó hai vợ chồng đã tổ chức đám cưới ở nhà gái tại tỉnh Ninh Bình. Ngày 6/12, gia đình nhà gái vào nhà chú rể là anh Hoàng Văn Trung ở tỉnh Lâm Đồng để tổ chức đám cưới ở nhà trai. Khi cả đoàn đang trở về Ninh Bình thì gặp nạn.

"Lúc xảy ra tai nạn tôi đang ngủ, có nghe một tiếng ầm. Nhiều người bị thương bất tỉnh, một số người khác còn tỉnh thì cố kêu cứu. Sau đó lực lượng cứu hộ đã đến và đưa mọi người ra ngoài", chị Đông kể lại.

Ngành chức năng thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn

Trưa 9/12, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, trong số 8 nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện, có 1 nạn nhân không qua khỏi. Như vậy tính đến trưa 9/12, vụ tai nạn khiến 2 xe hư hỏng nặng; 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 7 nạn nhân đang được cấp cứu, trong đó nhiều nạn nhân bị đa chấn thương, chấn thương sọ não…