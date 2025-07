“Có anh, nơi ấy bình yên”: Phim chính luận nhưng đầy cảm xúc và đời thường

Chính luận nhưng gần gũi, gai góc mà không khô khan, bộ phim truyền hình mới “Có anh, nơi ấy bình yên” vừa chính thức ra mắt báo chí chiều 15/7 tại Hà Nội. Dự kiến lên sóng khung giờ vàng VTV1 từ 29/7 tới, tác phẩm của đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng hứa hẹn đem đến cho khán giả cái nhìn chân thực, đầy cảm xúc về cuộc sống nông thôn thời sáp nhập và vai trò của lực lượng công an chính quy tại cơ sở.

Chiều 15/7, buổi họp báo ra mắt bộ phim chính luận – tâm lý xã hội “Có anh, nơi ấy bình yên” đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo phóng viên và khán giả yêu phim truyền hình. Đây là dự án mới nhất do NSƯT Nguyễn Danh Dũng đạo diễn, với sự góp mặt của dàn diễn viên thực lực như Tuấn Tú, NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Bá Anh, NSƯT Thanh Quý, Vân Dung, Thu Quỳnh, Hoàng Công, Quang Bình, Lê Bống...

Ra mắt phim truyền hình chính luận ‘Có anh, nơi ấy bình yên’ – Hà Nội, 15/7/2025

Dự kiến phát sóng vào khung giờ vàng 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 29/7/2025, “Có anh, nơi ấy bình yên” kể câu chuyện xảy ra tại xã Tiên Phong – một vùng quê tưởng như bình lặng nhưng lại đang âm ỉ những bất ổn: cá chết hàng loạt, tranh chấp đất đai, khiếu kiện kéo dài và mâu thuẫn trong nội bộ dòng họ. Nhân vật trung tâm là Huy – một chiến sĩ công an được tăng cường về xã để nắm tình hình, hóa giải mâu thuẫn, giữ ổn định địa bàn giữa thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính.

Diễn viên Tuấn Tú trong vai cán bộ công an Huy

Chia sẻ tại họp báo, NSƯT Tuấn Tú – người đảm nhận vai Huy – cho biết: “Tôi mất ngủ cả nửa tháng, không ăn, không ngủ nổi vì cứ nghĩ mãi cách hóa thân cho trọn vẹn nhất. Bộ phim có vẻ dung dị, nhưng để thể hiện được ‘cái bình yên’ đó lại không hề dễ.” Nam diễn viên khẳng định đây là vai diễn áp lực nhất từ trước đến nay của anh, bởi không chỉ là vai chính, mà còn đòi hỏi thể hiện được tinh thần chính luận một cách tự nhiên, gần gũi. “Tôi hiểu thêm rằng: làm công an xã không hề đơn giản. Họ là người gần dân nhất, phải xử lý từ việc lớn đến những chuyện nhỏ nhặt nhất.”

"Tôi học được cách lắng nghe và thấu hiểu nhân dân từ vai diễn này," Lê Bống chia sẻ khi đảm nhận vai Hương

Diễn viên trẻ Lê Bống, trong vai Hương – một nữ công an xã mới về công tác – chia sẻ cô cảm thấy rất vinh dự và biết ơn khi được góp mặt trong một bộ phim chính luận phát sóng giờ vàng. “Tôi biết đây là bộ phim lớn, lại có nhiều diễn viên gạo cội, nên tôi càng phải nỗ lực. Tôi học từ các anh chị trong đoàn, từ chính các đồng chí công an ở địa phương để vai diễn chân thật và có chiều sâu.” Cô cũng cho biết: “Mỗi lần mặc quân phục vào, tôi như được nhắc nhở phải nghiêm túc hơn, chỉn chu hơn từ hành vi đến suy nghĩ. Tôi chỉ mong mình góp một phần nhỏ vào việc lan tỏa hình ảnh người công an nhân dân gần dân, vì dân phục vụ.”

NSƯT Thanh Bình, người vào vai Chủ tịch xã, chia sẻ rằng đây là một vai diễn “đặc biệt khó” bởi nó phản ánh đúng thực tế công việc lãnh đạo ở cơ sở hiện nay: “Ở vị trí đó, nếu cứng nhắc quá thì mất lòng dân, mà mềm mỏng quá lại không đúng quy định. Người làm quản lý cơ sở lúc nào cũng đứng giữa ranh giới rất mong manh giữa lý và tình.” Ông cho biết thêm, vai diễn tuy không có nhiều cao trào, nhưng yêu cầu sự tiết chế, từng trải – điều mà ông rất đồng cảm ngoài đời.

Nghệ sĩ Vĩnh Xương chia sẻ vai diễn của mình là "người xấu nhất trong những người tốt"

Trong khi đó, nghệ sĩ Vĩnh Xương đảm nhận vai một nhân vật có hành vi sai trái, nhưng không phải phản diện một chiều. “Đó là người xấu nhất trong những người tốt. Họ có thể sai, nhưng không hoàn toàn xấu xa. Họ vẫn có số phận, có dằn vặt, và cả những lựa chọn khó khăn.” Anh bày tỏ sự trân trọng khi được đạo diễn Nguyễn Danh Dũng tin tưởng giao vai và cho rằng: “Ngay cả vai nhỏ cũng không bị một chiều. Với tôi, đây là một vai diễn rất nhiều cảm xúc.”

Theo chia sẻ từ đạo diễn NSƯT Nguyễn Danh Dũng, bộ phim được đặt trong bối cảnh thời sự – khi các địa phương đang triển khai sáp nhập đơn vị hành chính và lấy ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp. Phim lồng ghép các vấn đề nóng như quản lý địa bàn, ứng dụng VNeID, chống hàng giả… nhưng bằng cách kể gần gũi, dung dị. “Thông điệp xuyên suốt là: hóa giải mâu thuẫn từ sớm, dập lửa nhỏ để ngăn cháy lớn. Chúng tôi muốn kể một câu chuyện thời sự bằng cách gần gũi, để khán giả cảm được sự hy sinh thầm lặng phía sau mỗi sự bình yên.”

“Có anh, nơi ấy bình yên” mang đậm chất chính luận nhưng không khô khan, mà ngược lại rất giàu cảm xúc và chiều sâu. Đây sẽ là bộ phim đáng chú ý của VTV trong dịp cuối hè 2025.