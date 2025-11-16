Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Clip ô tô chạy trên vỉa hè ở TPHCM, tài xế nói đang vội đến bệnh viện

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong khi nhiều ô tô đang xếp hàng chờ đèn đỏ, chiếc taxi công nghệ đã chạy trên vỉa hè. Tài xế nói đang vội chở khách đi bệnh viện, song với hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, tài xế đã bị phạt số tiền 7 triệu đồng.

Clip: Ô tô chạy trên vỉa hè ở TPHCM

Chiều 16/11, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại hình ảnh xe ô tô dịch vụ (taxi công nghệ) biển số 61G- 004.91 chạy trên vỉa hè tại đoạn đường Bùi Văn Bình thuộc phường Phú Lợi, TPHCM, hướng về đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Hình ảnh ô tô ngang nhiên leo lên vỉa hè chạy khi nhiều phương tiện đang xếp hàng dừng chờ đèn đỏ, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Phú Lợi đã phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu – Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành xác minh thông tin và chủ phương tiện.

bd-2.jpg
Cảnh sát giao thông làm việc với tài xế

Qua xác minh, Công an phường Phú Lợi xác định ông L.V.L. (SN 1992, ngụ xã Bắc Tân Uyên, TPHCM) là tài xế, nên mời đến trụ sở làm việc.

Làm việc với công an, tài xế khai nhận do chở khách đi Bệnh viện Đa khoa Bình Dương và bị kẹt xe nên chạy xe lên vỉa hè.

Đội Cảnh sát giao thông Bình Triệu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế số tiền 7 triệu đồng. Tài xế đã viết bản cam kết không vi phạm Luật An toàn giao thông.

Hương Chi
#Cảnh sát giao thông #Công an phường Phú Lợi #TPHCM #taxi #ô tô #bệnh viện #chở khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục