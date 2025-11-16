Bị khởi tố vì cho bạn không có 'bằng lái' mượn xe

TPO - Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, mở đầu quá trình điều tra trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn khiến một người bị chấn thương sọ não.

Theo điều tra ban đầu, Trần Quang Đ (SN 2009, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) mượn xe máy của bạn là Vũ Hồng Q (SN 2009, cùng trú phường Hoa Lư) để đi đón bạn. Mặc dù biết rõ Đ., chưa có giấy phép lái xe, Q., vẫn giao chìa khóa và chiếc Honda Air Blade màu đen, không gắn biển số, cho Đ. tự điều khiển.

Tang vật vụ án.

Trong quá trình lưu thông, Đ. gây tai nạn khiến ông Vũ Hữu Đ., (SN 1959, trú cùng phường) bị chấn thương sọ não, phải cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Hai xe mô tô bị hư hỏng; bản thân Đ. cũng bị thương, rách da đầu phải điều trị tại bệnh viện.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hồng Q., về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nghiêm túc tuân thủ quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện lái xe như chưa có giấy phép, chưa đủ tuổi, hoặc đã sử dụng rượu bia, ma túy.

Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm, tùy theo mức độ vi phạm.