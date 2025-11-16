Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bị khởi tố vì cho bạn không có 'bằng lái' mượn xe

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, mở đầu quá trình điều tra trách nhiệm pháp lý trong vụ tai nạn khiến một người bị chấn thương sọ não.

Theo điều tra ban đầu, Trần Quang Đ (SN 2009, trú phường Hoa Lư, Ninh Bình) mượn xe máy của bạn là Vũ Hồng Q (SN 2009, cùng trú phường Hoa Lư) để đi đón bạn. Mặc dù biết rõ Đ., chưa có giấy phép lái xe, Q., vẫn giao chìa khóa và chiếc Honda Air Blade màu đen, không gắn biển số, cho Đ. tự điều khiển.

111.jpg
Tang vật vụ án.

Trong quá trình lưu thông, Đ. gây tai nạn khiến ông Vũ Hữu Đ., (SN 1959, trú cùng phường) bị chấn thương sọ não, phải cấp cứu và điều trị tại bệnh viện. Hai xe mô tô bị hư hỏng; bản thân Đ. cũng bị thương, rách da đầu phải điều trị tại bệnh viện.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hồng Q., về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan điều tra khuyến cáo người dân nghiêm túc tuân thủ quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện lái xe như chưa có giấy phép, chưa đủ tuổi, hoặc đã sử dụng rượu bia, ma túy.

Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển gây hậu quả nghiêm trọng có thể bị xử phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm, tùy theo mức độ vi phạm.

Minh Đức
#Khởi tố vụ án giao xe không có bằng lái #Tai nạn giao thông nghiêm trọng #Trách nhiệm pháp lý người giao xe #Hành vi vi phạm luật giao thông #Nguy cơ gây tai nạn từ xe không đủ điều kiện

Xem thêm

Cùng chuyên mục