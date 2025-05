CLB Werder Bremen mang đội hình mạnh đến Hà Nội đấu tuyển nữ Việt Nam

TPO - Từ vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, địa phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cảnh báo “chạy thầu” không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một thực trạng phổ biến. Bản chất của hiện tượng này là sự thỏa thuận ngầm, can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu, từ đó làm sai lệch bản chất cạnh tranh lành mạnh trong lựa chọn nhà thầu.