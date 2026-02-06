Hành trình Chuyển động số của Viettel Money hỗ trợ những gia đình vùng lũ dọc Việt Nam

Hành trình Chuyển động số 2026 của Viettel Money đến 8 tỉnh chịu thiệt hại nặng sau bão lũ trong năm 2025 để trao chăm sóc sức khỏe, an sinh và kiến thức an toàn tài chính số cho người dân.

Khởi động từ năm 2023, hành trình Chuyển động số không chỉ là một chuỗi hoạt động cộng đồng thông thường mà là một lời hứa được Viettel Money nuôi dưỡng suốt 3 năm bằng sự nỗ lực và tận tâm. Viettel Money đã biến những giải pháp số thành giá trị thiết thực để trở thành điểm tựa vững chắc cho những nhu cầu thường nhật của người dân. Chuyến đi ấy cũng là sự sát cánh cùng Chính phủ và chính quyền địa phương để phổ cập tài chính số và an sinh xã hội, biến công nghệ thành công cụ thay đổi số phận, giúp đời sống tại những vùng sâu, vùng xa trở nên thuận tiện và đủ đầy hơn mỗi ngày.

Những món quà và sự chăm sóc y tế kịp thời đã trở thành niềm an ủi lớn lao với bà con vùng lũ trước thềm năm mới

Năm 2026, hành trình sẽ tiếp nối với chủ đề “Tết Vẹn Toàn”. Vẹn toàn không chỉ là đủ đầy trong mâm cơm ngày Tết, mà còn là có sức khỏe để gia đình sum vầy, có sự hỗ trợ kịp thời để vượt qua giai đoạn khó khăn và có đủ hiểu biết để tự bảo vệ mình trước những rủi ro tài chính trên không gian số.

Trên định hướng đó, hành trình Chuyển động số 2026 được triển khai tại 8 tỉnh trên cả nước từ tháng 01 đến tháng 03/2026, đặc biệt ưu tiên những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng, thiệt hại sau bão lũ. Chương trình phối hợp chặt chẽ cùng Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam, Sở Y tế, các bệnh viện trung ương và chính quyền địa phương, nhằm tạo nên chuỗi hoạt động liền mạch từ chăm sóc sức khỏe đến hỗ trợ kinh tế và tăng cường an toàn tài chính số cho người dân. Chương trình đã giúp người dân không chỉ đón một mùa Tết ấm áp mà còn sẵn sàng cho một cuộc sống an toàn hơn.

Tại mỗi điểm dừng chân, Viettel Money đã nối dài vòng tay nhân ái thông qua các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí. Những toa thuốc trao đi không chỉ là sự hỗ trợ y tế, mà còn là lời thăm hỏi chân thành. Bên cạnh đó, những phần quà nhu yếu phẩm, thiết bị y tế và các gói hỗ trợ tài chính thiết thực cũng được gửi trao tận tay những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp người dân vơi bớt những nỗi lo toan và thắp lên hy vọng về một cái Tết đủ đầy hơn.

Dọc theo chiều dài đất nước, hàng chục nghìn phần quà đã được Viettel Money trao gửi tận tay người dân như một sự sẻ chia ấm áp

Điểm nhấn của hành trình chuyển đổi số năm nay là hội thảo “An toàn Tài chính số - Nâng cao nhận thức". Khi tham gia, người dân sẽ được trực tiếp trang bị kiến thức để nhận diện rủi ro, phòng tránh lừa đảo và xây dựng kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng vốn nhiều cạm bẫy. Những khái niệm số phức tạp được đơn giản hóa qua sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ Viettel Money, từ đó người dân dễ dàng đăng ký và trải nghiệm các tiện ích tài chính trên hệ sinh thái Viettel Money. Công nghệ giờ đây không còn là một khái niệm xa vời, mà thực sự trở thành một công cụ hữu ích, một người bạn đồng hành đáng tin cậy giúp nâng tầm cuộc sống cho mỗi nhà.

Chú Năm Thành (62 tuổi, Nghệ An) phấn khởi: “Tôi không rành công nghệ nên trước giờ cứ sợ. Nay được hướng dẫn tận tình, tôi thấy mình không còn sợ nữa. Quý nhất là Viettel không chỉ cho tiền, mà còn dạy tôi cách giữ tiền". Cùng chung nỗi niềm, chị Thu Lan (37 tuổi, Quảng Trị) chia sẻ: “Làm sai mà không biết, nay được Viettel chỉ cách phòng tránh lừa đảo nên thấy yên tâm hẳn. Những điều này trước giờ không ai nói cho tôi cặn kẽ như vậy".

Bà con vui mừng, phấn khởi khi được thăm khám sức khỏe ngay tại địa phương

Tính đến ngày 30/1, những chuyến xe của hành trình đã lăn bánh qua 4 tỉnh miền Trung gồm Đà Nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Nghệ An, mang theo hơi ấm sẻ chia đến với gần 4.000 người dân.

Hành trình tại Đồng Nai có sự xuất hiện đầy bất ngờ của dàn diễn viên phim Mưa Đỏ gồm Steven Nguyễn, Nguyễn Đình Khang và Nhật Hoàng đã mang đến bầu không khí ấm áp, góp phần lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sẻ chia đến cộng đồng

Ngày 31/1, hành trình đã dừng chân tại Đồng Nai, mang theo sứ mệnh thắp sáng niềm tin và sự an tâm số đến với người dân vùng Đông Nam Bộ, viết tiếp những chương mới của một mùa “Tết Vẹn Toàn” trên khắp dải đất hình chữ S. Hành trình sẽ được tiếp nối với mục tiêu chạm đến 4 tỉnh thành tiếp theo từ nay đến tháng 3/2026.