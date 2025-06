Chuyện về vợ chồng nông dân già cần mẫn trồng 10 ha cây ăn quả để làm giàu trên núi cao

TPO - Thông báo khẩn của Cục thi hành án tới hơn 2.500 trái chủ vụ án Trương Mỹ Lan; Lý do hoãn xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp di sản của cố NSƯT Vũ Linh; Đám cưới bên giường hồi sức cấp cứu; Thuê xe đưa 1.400 cán bộ, công chức từ Bình Phước qua Đồng Nai làm việc;...là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

TPO - Ngày 29/6, Công an tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ thông báo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh.