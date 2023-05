Chuyển nhầm 3 tỷ vào tài khoản người khác, khổ chủ vất vả đi đòi

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) vừa có văn bản đề nghị Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Đà Nẵng cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra xác minh vụ việc có dấu hiệu của tội “chiếm giữ trái phép tài sản” được quy định tại Điều 176 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, Công an quận Hải Châu đề nghị phía ngân hàng này làm thủ tục ngưng giao dịch (rút tiền, chuyển tiền) với số tiền 3 tỷ đồng có trong tài khoản của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh cho đến khi kết thúc việc điều tra, xác minh.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Chi (49 tuổi, trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã có đơn tố giác về việc bà chuyển nhầm số tiền lớn vào một tài khoản của người khác nhưng người nhận không thực hiện chuyển trả, buộc lòng bà phải cầu cứu cơ quan công an, cơ quan báo chí nhờ giúp đỡ.

Cụ thể, ngày 24/4 vừa qua, trong quá trình giao dịch trực tuyến trên điện thoại, bà Chi có chuyển nhầm vào tài khoản bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (36 tuổi, trú Hòa Khê, Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Số tiền này bà Chi dùng để đặt cọc mua bán bất động sản cho một người khác nhưng có tên gần giống bà Hạnh nên khi thao tác đã bấm nhầm người thụ hưởng.

Bà Chi cho biết, trước đây có giao dịch làm ăn với bà Hạnh nên lưu số tài khoản bà Hạnh. Nhưng hơn 1 năm nay không liên lạc, giao dịch gì.

Ngay sau khi nhận ra đã chuyển nhầm tiền, bà Chi lập tức đến Phòng giao dịch Kỳ Đồng của Vietcombank tại quận 3, TP. HCM báo cáo sự việc. Phía ngân hàng đã hướng dẫn bà tiến hành thực hiện tra soát lại tài khoản vào lúc 9h10 cùng ngày, đồng thời thông báo sự việc và đề nghị bà Hạnh hỗ trợ chuyển lại tiền.

Sau khi thực hiện các bước trên, bà Chi tiếp tục liên lạc với Phòng giao dịch Hải Châu thuộc Vietcombank Đà Nẵng để nhờ báo cáo vụ việc và tiến hành phong tỏa số tiền này trong tài khoản bà Hạnh. Sau đó, bà Hạnh có liên lạc với bà Chi xác nhận việc chuyển nhầm tiền và hứa sẽ trả lại nhưng sau đó lại quanh co không thực hiện. Vì vậy, bà Chi đã gửi đơn trình báo vụ việc cho cơ quan điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) nhờ can thiệp.

Ngày 27/4, sau nhiều lần yêu cầu, thúc giục, bà Hạnh mới đến gặp bà Chi để trao đổi về vụ việc. Tuy nhiên, khi được đề nghị chuyển trả lại số tiền nói trên thì bà Hạnh né tránh đồng thời yêu cầu bà Chi ký các thỏa thuận vô lý nhằm tìm cách chây ì việc trả lại tiền.

Hiện, bà Chi đã viết đơn trình báo gửi cơ quan Công an quận Hải Châu, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TP Đà Nẵng và Vietcombank Đà Nẵng đề nghị phối hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản của bà Hạnh để bảo vệ bằng chứng, bảo toàn tài sản, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được đối với số tiền còn lại.

Cùng với đơn trình báo, bà Chi cũng đã gửi kèm các đoạn tin nhắn, ghi âm cuộc gọi, video ghi lại quá trình gặp thương lượng với bà Hạnh và bản sao nội dung tra soát thông tin, sao kê ngân hàng.

Để hiểu rõ các quy định xử lý vụ việc khi người dân chuyển nhầm tiền, chiều 9/5, Phóng viên Tiền Phong liên lạc với Phòng hành chính của Chi nhánh ngân hàng này thì được thông báo đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc nhưng lãnh đạo đang bận họp, sẽ bố trí buổi làm việc vào sáng ngày 10/5.

Tuy nhiên, đến sáng ngày 10/5 thì Trưởng phòng Hành chính của ngân hàng gọi điện báo lãnh đạo Chi nhánh bận làm việc với các “khách hàng lớn” nên chưa thể bố trí lịch làm việc.

Vào tháng 2/2023, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cũng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Trương Thị Vân Anh (36 tuổi, trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”. Theo đó, vào ngày 9/12/2022, bà T.T.C.G (37 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến chi nhánh một ngân hàng trên đường Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê để chuyển số tiền 314,5 triệu đồng cho bạn hàng, nhưng chuyển nhầm vào tài khoản của Trương Thị Vân Anh. Sau khi phát hiện chuyển nhầm tiền, bà G. đã đến ngân hàng nơi chuyển tiền nhờ hỗ trợ. Mặc dù đã được ngân hàng thông báo về việc chuyển nhầm tiền nhưng Anh vẫn cố tình chuyển số tiền đã nhận sang một tài khoản khác của mình rồi dùng số tiền đó để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Nhận được trình báo của bà G., Công an quận Thanh Khê đã tiến hành điều tra, xác minh và đề nghị phong tỏa, thu hồi được số tiền 205 triệu đồng từ tài khoản của Trương Thị Vân Anh để trả lại cho bị hại. Bản thân đối tượng khai nhận vì nợ nần và cần tiền tiêu xài nên đã thực hiện hành vi phạm tội nêu trên.