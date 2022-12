Bắt ổ nhóm từ Hà Nội vào Đà Nẵng tổ chức hoạt động tín dụng đen

TPO - Công an quận Hải Châu phối hợp với Phòng An ninh mạng và & phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khám phá thành công đường dây tín dụng đen với lãi suất lên tới hơn 300%/năm.

Sáng 16/12, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng ở Hà Nội gồm: Trần Tuấn Vũ (SN 1990), Phạm Hà Long (SN 1987) và Trần Thanh Tùng (SN 1984) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bài đăng quảng cáo cho vay tiền và các bình luận có biểu hiện nghi vấn lấy lãi nặng trên các trang mạng xã hội nên đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, xác định được các đối tượng liên quan. Vào 17h, ngày 5/12, đối tượng Long đang đi thu tiền cho vay trả góp tại đường Lê Thanh Nghị thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), lực lượng chức năng đã thu giữ 02 xe mô tô; 15 quyển sổ ghi chép tính tiền cho vay; 79 sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; 96 giấy CMND, 12 giấy CCCD và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,…của người vay. Tại cơ quan, Long khai nhận đường dây bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 2/2018. Người nào có nhu cầu vay tiền thì Long trực tiếp đến gặp và xác minh nơi ở, nơi làm việc hoặc buôn bán. Số tiền vay tối thiểu là 3 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng. Việc trả tiền theo gói trả góp 20, 40, 50 hoặc 100 ngày. Lãi suất cho vay lên tới 146% - 304%. Thống kê ban đầu cho thấy đã có hàng trăm người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng vay tiền nhóm của Vũ, Long, Tùng với tổng số tiền khoảng hơn 5 tỉ đồng. Các đối tượng vay chủ yếu là tiểu thương các chợ và người lao động. Tại cơ quan, Cảnh sát điều tra đã làm việc với hàng chục người vay tiền ở nhiều quận, huyện. Được biết, Vũ là đối tượng cầm đầu, cung cấp tiền để Long và Tùng hoạt động cho vay lãi nặng. Hằng ngày, Long có nhiệm vụ tìm kiếm người vay, thẩm định và thu tiền hằng ngày. Tùng chịu trách nhiệm quản lý sổ sách rồi nhắn tin báo lại cho Vũ. Từ kết quả điều tra, ngày 14/12, Công an quận Hải Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiến hành bắt giữ và di lý Trần Tuấn Vũ về Đà Nẵng để phục vụ điều tra. Thái Lâm