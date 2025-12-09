Chuyên gia VinaCapital: Một cổ phiếu tốt chưa hẳn là khoản đầu tư tốt

VN-Index chính thức khép lại tháng 11 ở 1.690 điểm, tương ứng mức tăng 3,13% so với tháng 10. Song tính riêng VIC, VPL, VNM, VJC đã đóng góp gần 45 điểm/51 điểm tăng, điều đó cho thấy sự phân hóa mạnh mẽ “xanh vỏ đỏ lòng” của thị trường hiện tại. Dòng tiền đầu tư khá thận trọng khi giá trị khớp lệnh bình quân chỉ đạt 20.009 tỷ đồng/phiên, giảm 35,5% so với tháng 10/2025 và chỉ bằng khoảng 2/3 mức trung bình 5 tháng.

Trong khi nhà đầu tư cá nhân chật vật lần tìm lợi nhuận từ các mã cổ phiếu tăng giá trong ngắn hạn thì phần lớn các quỹ mở vẫn kiên trì nắm giữ các doanh nghiệp tốt, định giá hợp lý và có khả năng tạo giá trị bền vững trong nhiều năm.

Theo Fmarket.vn, nền tảng tập trung nhiều quỹ mở nhất Việt Nam cho biết, tại danh mục quỹ tháng 10, các cổ phiếu được nhiều quỹ mở nắm giữ nhất vẫn là những cổ phiếu bluechip có sự tăng trưởng bền vững như MWG, HPG, FPT và nhóm cổ phiếu mũi nhọn ngành ngân hàng như CTG, MBB, ACB, TCB, STB, VCB.

Đối với quỹ VINACAPITAL-VEOF, quỹ này vẫn đang tập trung phân bổ danh mục vào 4 nhóm ngành chính, bao gồm 30% danh mục vào ngành ngân hàng, 16% vào nhóm ngành tiêu dùng, 14,2% cho nhóm ngành xuất khẩu và cuối cùng là nhóm ngành liên quan đến vật liệu, xây dựng hạ tầng. Đặc biệt, quỹ chủ động thoái vốn khỏi những cổ phiếu Ngân hàng và bất động sản đã có định giá cao, luân chuyển sang những cổ phiếu có định giá hấp dẫn hơn để tối ưu hiệu quả danh mục.

Thị trường phân hóa cơ hội dành cho ai?

Với một thị trường phân hóa như hiện tại, việc tìm kiếm lợi nhuận là một thách thức lớn – đặc biệt trong 3 tháng qua, nhiều nhà đầu tư tại chương trình Fund Insider do Fmarket tổ chức đã đặt câu hỏi, nên lựa chọn một quỹ mở tốt hay cổ phiếu tốt để đầu tư và nắm giữ dài hạn? Ông Đinh Đức Minh – Giám đốc Đầu tư Cấp cao của VinaCapital cho rằng “tôi thiên về việc nắm giữ quỹ mở”.

Theo ông Minh, với những nhà đầu tư có đủ khả năng phân tích doanh nghiệp, hiểu được giá trị nội tại và nhận biết khi nào cổ phiếu đang đắt hay rẻ thì có thể tự chọn cổ phiểu để đầu tư. Nhưng với những nhà đầu tư không chuyên, thường dễ hoang mang khi giá cổ phiếu tăng và không thể tự đánh giá cơ hội hay rủi ro thì lựa chọn quỹ mở sẽ phù hợp và an toàn hơn.

Một cổ phiếu tốt chưa hẳn là khoản đầu tư tốt

“Một doanh nghiệp tốt hay một cổ phiếu tốt cũng có những lúc bị định giá đắt nên một cổ phiếu tốt chưa hẳn là khoản đầu tư tốt.”, ông Đinh Đức Minh, Giám đốc Đầu tư Cấp cao của VinaCapital đã có những phân tích thú vị về chiến lược phù hợp dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Lý giải về điều này, ông Minh cho rằng ngay cả một cổ phiếu tốt cũng có những giai đoạn bị định giá cao, khiến nhà đầu tư có thể gặp rủi ro “mua nhầm thời điểm”. Còn những người quản lý quỹ sẽ nhận biết được mức định giá nào hợp lý để nắm giữ cổ phiếu và điều chỉnh danh mục kịp thời nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư trong dài hạn.

Việc chỉ chọn ra 25–30 cổ phiếu từ hơn 1.600 mã trên thị trường cho thấy quy trình lựa chọn cổ phiếu của các quỹ mở được thực hiện rất kỹ lưỡng. Chẳng hạn với danh mục các quỹ mở của VinaCapital, phải có ít nhất 2/3 các chỉ số cơ bản như P/E, P/B và ROE phải vượt mức trung bình của thị trường. Bên cạnh đó, chỉ số Sharpe Ratio cũng được sử dụng để đảm bảo mỗi đơn vị rủi ro đều tạo ra phần lợi nhuận tương xứng, thậm chí vượt trội. Hiện ROE của danh mục các quỹ VinaCapital đang duy trì ở mức 18–20%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng thị trường khoảng 15%.

Định giá của các quỹ mở VinaCapital đều thấp hơn thị trường. Ảnh: VinaCapital

Tỷ lệ đòn bẩy của các doanh nghiệp trong danh mục quỹ mở VinaCapital chỉ bằng ¼ so với VN-Index. Ảnh: VinaCapital

“Cá nhân tôi hình dung khi về hưu, tôi sẽ giao tiền cho quỹ đầu tư vì những người có chuyên môn sẽ làm việc này tốt hơn. Họ có cả hệ thống để đưa ra những quyết định đầu tư hợp lý hơn so với chỉ một cá nhân đơn lẻ, cho dù là đã có kinh nghiệm”, Ông Đinh Đức Minh chia sẻ.

Việc đầu tư chủ động có thể khiến hiệu suất quỹ mở có thời điểm thấp hơn VN-Index, nhưng nếu nhìn trong khoảng thời gian 5-10 năm thì các giai đoạn quỹ “thắng” thị trường nhiều hơn và lợi nhuận vượt trội.

Thống kê bởi Fmarket, trong giai đoạn 5 năm, tất cả các quỹ mở cổ phiếu và quỹ cân bằng trên nền tảng này đều đạt lợi nhuận bình quân hơn 12%/năm. Trong đó, 10 quỹ mở tốt nhất sẽ mang lại lợi nhuận bình quân 16,8% – 19,1%/năm, cho thấy sức mạnh vượt trội của quỹ mở so với mức trung bình thị trường trong dài hạn.

Các quỹ có lợi nhuận nổi bật nhất trong giai đoạn 5 năm bao gồm: VINACAPITAL-VESAF (139,66%), SSISCA (129,67%), VINACAPITAL-VEOF (125,6%), DCDS (122,17%), VCBF-BCF (116,29%).

Các quỹ mở đạt hiệu quả dài hạn vượt trội.

Thị trường có đang được định giá rẻ?

Theo đánh giá của VinaCapital, mức P/E hiện tại của VN-Index đang nằm quanh vùng trung bình 10 năm và vân thấp hơn so với các chu kỳ kích thích kinh tế ở trong quá khứ. Trong khi đó, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp được dự báo đạt khoảng 20% trong năm nay và 15% trong năm sau. Điều này cho thấy mặt bằng định giá hiện tại vẫn ở mức hợp lý cho nhà đầu tư dài hạn, thậm chí còn dư địa để được định giá cao hơn nếu tăng trưởng lợi nhuận đi đúng kỳ vọng.

Định giá thị trường vẫn ở vùng hấp dẫn để đầu tư dài hạn.

Trước lo lắng của nhà đầu tư về việc tăng lãi suất và áp lực tỷ giá, chuyên gia của VinaCapital cho rằng các yếu tố này phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá cổ phiếu.

“Sắp tới FED nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thì áp lực tỷ giá giảm, kéo theo áp lực lãi suất cũng sẽ giảm theo. Đặc biệt, các cơ quản lý cũng sẽ biết cách để cân bằng giữa tốc độ tăng trưởng và ổn định lãi suất.”, Ông Đinh Đức Minh nhận định.