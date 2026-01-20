Chuỗi Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền của SABECO lan tỏa Vĩnh Long, Cần Thơ Tết

Trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chuỗi sự kiện cộng đồng thuộc chiến dịch “Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền” do SABECO phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức đã lan tỏa không khí xuân ấm áp, gắn kết cộng đồng tại Vĩnh Long và Cần Thơ.

Tại sự kiện, các đội chơi cùng nhau sắp xếp mâm cỗ Tết đậm nét miền Tây

Trao gửi Tết đủ đầy đến những hoàn cảnh còn khó khăn

Một trong những điểm nhấn ý nghĩa của chuỗi sự kiện là hoạt động trao tặng 900 phần quà Tết mang thông điệp “Chung vị Tết Việt” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và lực lượng bộ đội biên phòng đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Mỗi phần quà không chỉ gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu mà còn có những hương vị Tết quen thuộc như bánh tét, mứt Tết và phong bao lì xì đầu năm, gửi gắm lời chúc may mắn, an lành. Thông qua đó, SABECO mong muốn mang đến một mùa xuân trọn vẹn và đầm ấm hơn cho những người chưa có điều kiện đón Tết đủ đầy, để ai cũng cảm nhận được mình là một phần của niềm vui chung trong ngày Tết cổ truyền.

Đại diện SABECO trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Chia sẻ tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, nhấn mạnh: “Thông qua sự phối hợp cùng SABECO trong chiến dịch ‘Chung Vị Tết Việt – Gắn Kết Muôn Miền’, chúng tôi mong muốn những phần quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là sự động viên tinh thần, giúp người dân địa phương cảm nhận được sự quan tâm, đồng hành của cộng đồng và xã hội trong dịp năm mới. Quan trọng hơn, các hoạt động của chương trình góp phần giúp mọi người, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn, cảm nhận được rằng mình là một phần của Tết, một phần của niềm vui và sự gắn kết chung của cộng đồng. Đây cũng là cách để tinh thần đoàn kết và nhân ái của dân tộc tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong mùa Tết.”

Không gian trải nghiệm “vị Tết” đậm đà bản sắc miền Tây

Bên cạnh hoạt động an sinh xã hội, SABECO còn mang đến không gian trải nghiệm “vị Tết” đặc sắc thông qua 7 khu vực tương tác cộng đồng, tái hiện sinh động những sắc thái quen thuộc nhưng giàu cảm xúc của ngày xuân Việt Nam.

Nổi bật trong số đó là cuộc thi gói bánh tét “Vị phúc sum vầy”, thu hút sự tham gia hào hứng của người dân địa phương. Trong không khí rộn ràng, các đội thi cùng nhau gói bánh, sắp xếp mâm cỗ Tết, gợi nhắc nét sinh hoạt truyền thống mang đậm dấu ấn gia đình, làng xóm.

Người dân hào hứng xin chữ Ông Đồ, tái hiện phong tục Tết truyền thống Việt tại sự kiện cộng đồng

Tại Vĩnh Long, chương trình khắc họa rõ nét văn hóa Tết miền Tây với những món ăn đặc trưng vùng sông nước và các hoạt động vui chơi quen thuộc như hát lô tô, tạo nên không gian Tết gần gũi, thân thương. Qua các sự kiện “Chung Vị Tết Việt” được tổ chức xuyên suốt ba miền Bắc – Trung – Nam, người dân có thể cảm nhận rõ sự khác biệt trong phong tục đón Tết và cách chuẩn bị mâm cỗ truyền thống của từng vùng, dù tất cả đều cùng hướng đến giá trị chung của sự sum họp và sẻ chia.

Gắn kết cộng đồng qua những hoạt động văn hóa Tết

Chuỗi sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết phong phú tại các khu vực như “Vị khai xuân” với các tiết mục văn nghệ, “Vị Tết đậm đà từ muôn vẻ” cùng Bia 333 với hoạt động xin chữ ông đồ, hay khu vực “Vị hỷ rộn ràng” để người dân lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đầu năm.

Đặc biệt, khu vực “Tỏa vị gắn kết” cùng Bia Saigon Lager thu hút đông đảo người tham gia thông qua các trò chơi mini game lấy cảm hứng từ những hoạt động quen thuộc ngày Tết như ca hát, nâng ly chúc mừng, gửi lời chúc năm mới.

Người dân thích thú với hoạt động hát lô tô, một hoạt động vui chơi tết quen thuộc đậm nét miền Tây

Tại khu vực “Vị Tết gắn kết”, người dân được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết bình dị nhưng tràn đầy niềm vui của người Việt khắp mọi miền đất nước, đồng thời trực tiếp tham gia và trở thành một phần của bức tranh Tết chung (mosaic e-album) thông qua hoạt động cộng đồng “Chung Vị Tết Việt”. Đây là sáng kiến của SABECO nhằm kêu gọi người dân trên khắp 34 tỉnh thành chia sẻ hình ảnh, câu chuyện Tết của mình trên mạng xã hội với hashtag #ChungViTetViet.

Doanh nghiệp đồng hành gìn giữ bản sắc văn hóa Tết Việt

Chiến dịch “Chung vị tết Việt – Gắn kết muôn miền” do SABECO khởi xướng với mong muốn kết nối những sắc thái văn hóa vùng miền thành một trải nghiệm Tết chung, nơi ai cũng cảm nhận được sự gắn kết và thuộc về. Đây cũng là năm đầu tiên SABECO đưa chương trình Tết thường niên trở thành nền tảng tôn vinh sự đa dạng văn hóa Việt Nam.

Theo bà Patsy Lim, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Marketing & Truyền thông doanh nghiệp SABECO: “Với SABECO, Tết không chỉ là dịp lễ truyền thống mà còn là thời khắc để mọi người cảm nhận rõ nhất sự gắn kết và cảm giác thuộc về. Trong hành trình phát triển của mình, SABECO luôn trân trọng sự đồng hành và đóng góp của các địa phương trên khắp cả nước, trong đó có Vĩnh Long và Cần Thơ – những vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nghĩa tình và gắn bó lâu dài với SABECO trên hành trình phát triển. Thông qua chiến dịch ‘Chung vị Tết Việt – Gắn kết muôn miền’, chúng tôi mong muốn tạo nên một cầu nối nơi ai cũng có cơ hội trải nghiệm một cái Tết đủ đầy và đầm ấm, dù ở bất kỳ đâu hay trong hoàn cảnh nào. SABECO tin rằng khi những giá trị văn hóa Tết được gìn giữ và lan tỏa bằng những hành động thiết thực, Tết sẽ trở thành trải nghiệm chung của cả cộng đồng nơi mọi người cùng sẻ chia, cùng chung vui và cùng tự hào.”

Hành trình lan tỏa Tết sẻ chia tiếp tục nối dài

Vĩnh Long và Cần Thơ là hai trong số 16 địa phương trên cả nước diễn ra chuỗi hoạt động trao quà Tết và gắn kết cộng đồng từ ngày 10/1 đến 08/02/2026. Tính đến nay, chiến dịch đã đi qua Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long và Cần Thơ, trao tặng 1.800 phần quà Tết.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục mang các hoạt động của chiến dịch đến với Đồng Tháp, Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh vào các ngày 24 và 25/01, tiếp nối hành trình lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết và gìn giữ hương vị Tết truyền thống đến với cộng đồng trên khắp cả nước.