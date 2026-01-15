Tết 2026 thêm vui với những hương vị quen mà lạ từ Perfetti Van Melle

Perfetti Van Melle giới thiệu bộ sưu tập quà Tết với thông điệp “Ngọt ngào kẹo Tết, yêu thương về nhà” với những giá trị truyền thống, những vị kẹo quen được làm mới bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi hơn để thắt chặt kết nối nhiều thế hệ.

Biến tấu hương vị quen, chào năm mới Bính Ngọ 2026 an lành

Nhắc đến Perfetti Van Melle, không thể không nhắc đến những vị kẹo huyền thoại gắn liền với “ký ức ngọt ngào” của nhiều gia đình Việt như Alpenliebe Sữa Caramen, Dâu Kem, hay vị kẹo sáng tạo đậm “DNA Việt” như Muối ớt cùng nhiều vị kẹo của loạt thương hiệu Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos, Golia. Hướng về giá trị truyền thống của ngày Tết Việt, mùa Tết năm nay, Alpenliebe lan tỏa thông điệp “Yêu thương về nhà”, Chupa Chups gửi gắm lời chúc “May mắn đầu năm”, và Mentos mang đến tinh thần “Phấn khởi du xuân”.

Mỗi thông điệp mà Alpenliebe, Chupa Chups, Mentos, Golia gửi gắm đều là một mảnh ghép quan trọng, góp phần tạo nên một bức tranh Tết 2026 trọn vẹn về cảm xúc, niềm vui và sự kết nối.

Tết 2026, Alpenliebe ra mắt phiên bản Alpenliebe Caramel & Milk kẹo mềm, biến tấu từ dòng caramel đặc trưng với chất kẹo mềm dẻo tan chảy khi thưởng thức. Với người mê trái cây, kẹo Alpenliebe Kem Quả Mọng, Dưa hấu & Cam không thể thiếu trong mùa Tết Bính Ngọ 2026 này. Alpenliebe Dưa hay Dứa là một điểm nhấn đầy mới mẻ và thú vị cho mùa lễ hội năm nay khi được sáng tạo trên concept “xé túi mù” đang “on trend”. Ăn kẹo không chỉ đơn giản là thưởng thức vị kẹo mà còn thôi thúc, đầy bất ngờ, tò mò, thêm vui, thêm hứng khởi những ngày đầu năm mới.

Đặc biệt, những fan trung thành của dòng kẹo nổi tiếng Alpenliebe Jelly “Bùng vị trái cây, mềm dai nhai đã” Tết này hẳn sẽ bùng nổ trải nghiệm khi có đến 3 phiên bản mới được ra mắt: Biển xanh long lanh - Tím đào - Tím nho. Màu sắc phiên bản nào cũng rực rỡ, sinh động, tươi vui với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh, cảm giác mềm dai nhai đã, bùng nổ vị trái cây, rất thích hợp để khai vị trong những khoảnh khắc gặp mặt, trò chuyện đầu năm cho một mùa Tết đầy tích cực, tươi mới.

3 phiên bản Biển xanh long lanh - Tím đào - Tím nho của kẹo Alpenliebe Jelly hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thú vị, bùng nổ hương vị chinh phục các tín đồ kẹo dẻo.

Tết 2026: Khi kẹo Tết trở thành trải nghiệm gắn kết yêu thương

Năm Bính Ngọ 2026 là năm của những chú Ngựa mạnh mẽ, bền bỉ. Theo Ngũ hành trong văn hóa Á Đông, Ngựa thuộc hành hỏa, biểu thị cho nguồn năng lượng luôn dồi dào, tinh thần “bất khả chiến bại”. Năm mới, người Việt thường chúc nhau “Mã đáo thành công” thay lời chúc hành trình cả năm suôn sẻ, thành công.

Bộ sưu tập Tết Bính Ngọ 2026 của Perfetti Van Melle hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng, tạp hóa, siêu thị và các kênh phân phối trên toàn quốc.

Những năm gần đây, Tết với người Việt không chỉ là tinh thần “ăn Tết” mà dần ưu tiên trải nghiệm, chia sẻ và kết nối cảm xúc. Hơn 30 năm đồng hành trong hành trình lưu giữ “ký ức ngọt ngào” của người Việt, Perfetti Van Melle không ngừng nghiên cứu, tìm hiểu và hòa nhập văn hóa bản địa, từ đó, không chỉ sáng tạo những hương vị kẹo đậm chất Việt mà ngay cả trong từng thiết kế bao bì cũng thể hiện sự thấu hiểu bản sắc sâu sắc.

Mùa Tết Bính Ngọ 2026, Perfetti Van Melle ra mắt những bộ quà Tết mang tính tương tác và trải nghiệm cao. Hộp Quà Chupa Chups Gieo quẻ mang đậm nét văn hóa cầu may đầu năm của người Việt. Mỗi hộp chứa 15 “thẻ” và 15 lời chúc. May mắn hơn, bạn còn có thể tìm thấy những chiếc “thẻ ngựa đỏ” - sít rít siêu quý hiếm mang theo nhiều điều bất ngờ thú vị. Dành tặng nhau Hộp quà Chupa Chups Gieo quẻ, chúng ta trao nhau những niềm vui nhỏ, những khởi đầu tốt đẹp, những điều hứng khởi mới, như một cách quan tâm, như lời chúc ý nhị chúng ta dành cho nhau.

Lấy cảm hứng từ lịch Tết truyền thống, Hộp Quà Tết Hạnh Phúc gồm nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn là một lời chúc đầu năm cùng mỗi loại kẹo mang ý nghĩa riêng, phù hợp cả với gia đình nhiều thế hệ từ ông bà, bố mẹ đến trẻ nhỏ. Chỉ trong một Hộp Quà, cả 4 thế hệ trong một gia đình có thể tương tác, trải nghiệm cùng nhau, và bất cứ ai, dù ở độ tuổi nào cũng có thể tìm thấy “vị ngọt dành riêng cho mình”. Trong những ngày đầu năm chậm rãi, khi cả gia đình cùng được nghỉ ngơi bên nhau, những chiếc kẹo góp phần làm đầy, trọn hơn khoảnh khắc sum vầy.

Thiết kế hộp quà Tết mang đậm dấu ấn văn hoá Việt cho mùa Tết 2026 của Perfetti Van Melle.

Hộp Quà Sum Vầy như đưa chúng ta quay ngược thời gian. Những vị kẹo Perfetti Van Melle được nhiều người Việt yêu thích xuất hiện trong diện mạo chiếc hộp đỏ lục giác - những hộp mứt Tết truyền thống huyền thoại xưa. Như một lời nhắc nhớ về những giá trị truyền thống, về nét đẹp văn hoá Tết Việt nhưng không vì thế mà Hộp Quà Sum Vầy tạo cảm giác cũ kỹ, ngược lại, những vị kẹo sáng tạo mới bên trong hộp quà lại là sự kế thừa, phát huy giúp gìn giữ và lan toả những giá trị văn hoá Việt, tinh thần Việt.

Các set Quà Tết Perfetti Van Melle có mức giá hợp lý, phù hợp nhiều nhu cầu biếu tặng khác nhau. Mỗi set quà đều là một thông điệp được gửi trao từ Perfetti Van Melle đến người tặng và người nhận, hơn cả lời chúc “Mã đáo thành công” là mong muốn mang đến niềm vui, sự gắn kết cho cả gia đình, là chất xúc tác ngọt ngào cho niềm vui sum họp.