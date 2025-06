Chung kết Cúp QG Sông Lam Nghệ An vs Công an Hà Nội 0-5 (H2): Cú hattrick của Alan

TPO - Chiều 29/6 tại TP Đà Nẵng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an TP về tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã.