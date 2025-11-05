Chưa biết có giành giải gì ở Miss Universe 2025 không nhưng Hương Giang chính là nữ hoàng drama

HHTO - Quả thật Hương Giang xuất hiện ở chỗ nào là drama kéo tới chỗ đó dù cô không hề có chủ đích gây chuyện.

Từ khi ông Nawat nắm quyền tổ chức Miss Universe 2025 thì cuộc thi nhan sắc uy tín này đã rơi vào hỗn loạn. Khán giả chưa hết hoang mang vì những màn khẩu chiến giữa ông Nawat - chủ tịch Miss Universe Thailand với ban tổ chức Miss Universe thì lại hốt hoảng với buổi trao sash đầy bất ổn.

Hương Giang vừa trải qua buổi trao sash đầy bất ổn

Sự kiện lẽ ra phải trang trọng khi các thí sinh nhận dải sash đại diện cho đất nước mình thì lại biến thành cuộc cãi cọ như cái chợ. Thí sinh phản đối các quy tắc ông Nawat đưa ra, ông Nawat làm căng gọi bảo vệ khiến nhiều cô gái tuyên bố bỏ thi, rời khỏi hội trường. Phiên livestream sau đó bị dừng khiến khán giả càng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Hoa hậu Hương Giang tất nhiên cũng có mặt trong buổi trao sash hỗn loạn này. Thay vì bình luận hay than thở về những gì đã xảy ra thì Hương Giang dí dỏm nói rằng để cô thay váy khác xem thế nào. Và hóa ra nàng hậu đi đổi trang phục thật, khiến netizen bật cười vì độ hài hước và bình tĩnh của cô.

Đây không phải lần đầu tiên Hương Giang vô tình chứng kiến những khoảnh khắc bối rối khó xử. Năm 2022, netizen chú ý đến màn hội ngộ “băng giá” giữa Hồ Ngọc Hà và Lệ Quyên khi hai nữ ca sĩ được xếp ngồi chung một bàn tiệc thì Hương Giang cũng có mặt.

Một lần khác, Diệp Lâm Anh và chồng cũ Đức Phạm hội ngộ trong một sự kiện từ thiện. Trong khi hai bên bối rối không biết nói gì thì Hương Giang ngồi cùng bàn lại hào hứng chụp ảnh ghi lại khoảnh khắc đáng chú ý này.

Chính vì thế mà netizen mới đùa rằng Hương Giang là nữ hoàng drama, cô có mặt ở đâu là chuyện thị phi ồn ào nổi lên ở đó.