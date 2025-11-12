Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định điều động, chỉ định ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030, giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 12/11, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định: Ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Đăng Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - trao quyết định cho ông Trần Huy Tuấn (bên trái). Ảnh: Báo Ninh Bình.



Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định: Ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh, ông Trần Huy Tuấn là cán bộ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và đã kinh qua nhiều vị trí công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Ông Hoàng Đăng Quang tin tưởng, trên cương vị mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, năng lực công tác, tích cực học hỏi, nỗ lực phấn đấu cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn hứa luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần gương mẫu, đặt lợi ích của Đảng, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện; duy trì phong cách làm việc sâu sát, thực chất, hiệu quả, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân - gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân, bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở...

Ông Trần Huy Tuấn sinh năm 1974, quê quán tỉnh Lào Cai. Ông Tuấn có trình độ kỹ sư thủy lợi, cử nhân kinh tế chính trị, thạc sĩ chuyên ngành kinh tế tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Ông Tuấn từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cũ. Sau khi tỉnh Yên Bái và Lào Cai sáp nhập thành tỉnh Lào Cai mới, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.