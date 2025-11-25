Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu sớm triển khai nhà máy xử lý rác thải

TPO - Hiện năng lực xử lý rác thải của tỉnh Hưng Yên chỉ đáp ứng khoảng 24% tổng lượng phát sinh 450 tấn/ngày đêm. Do đó, Chủ tịch tỉnh Hưng Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường sớm triển khai các nhà máy xử lý rác thải, xử lý bãi chôn lấp rác thải...

Sáng 25/11, ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên - chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường để triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm và trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hưng Yên, thời gian qua tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định. Tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng tăng 2,62%, ước cả năm đạt 4,44%, đóng góp 0,35 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung của tỉnh. Tỷ trọng nông nghiệp chiếm 12,66% cơ cấu kinh tế.

Xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hưng Yên duy trì vị trí dẫn đầu cả nước. Trước thời điểm hợp nhất tỉnh, toàn bộ 341 xã của hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình cũ đều đạt chuẩn, 163 xã nông thôn mới nâng cao, đạt 47,8% và 57 xã kiểu mẫu, đạt 16,7%.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên.

Trong quản lý đất đai, từ ngày 1/7 đến nay, Sở Nông nghiệp và Nông thôn đã thẩm định và trình UBND tỉnh 64 hồ sơ với diện tích 701,64 ha, cấp 270 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tham mưu xây dựng Bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và môi trường có tiến bộ, song vẫn còn nhiều hạn chế như vi phạm đê điều, thủy lợi, tài nguyên diễn biến phức tạp, năng lực xử lý rác thải chỉ đáp ứng khoảng 24% tổng lượng phát sinh 450 tấn/ngày đêm, nhiều công trình thủy lợi xuống cấp, giải quyết đơn thư đất đai, môi trường còn khó khăn...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Quang Ngọc đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban của Sở phù hợp với tình hình thực tế, đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, làm tốt chức năng quản lý nhà nước, công tác tham mưu với UBND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở chú trọng công tác điều hành, vận hành công trình thủy lợi, quan tâm công tác xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc triển khai các nhà máy xử lý rác thải, xử lý các bãi chôn lấp rác thải, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành khắc phục các hạn chế, kiên quyết xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề.