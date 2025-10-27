Chủ tịch tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện '6 rõ' trong từng đầu việc

TPO - Theo lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, một số xã, phường còn lúng túng trong việc xác định thẩm quyền chủ đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổ chức đấu thầu, trình tự thủ tục giải ngân, mặc dù đã được hướng dẫn. Một số cán bộ, lãnh đạo còn tâm lý e dè, sợ sai, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo...

Ngày 27/10, UBND tỉnh Gia Lai có thông báo ý kiến kết luận của ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị chuyên đề về quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư công cấp xã.

Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (người đứng) phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Tuấn, sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhờ có sự chuẩn bị từ trước nên công tác tài chính - ngân sách cơ bản vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hoạt động tại các địa phương. Tuy nhiên, qua theo dõi, vẫn còn tồn tại một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhất định.

Trong đó, nhiều địa phương chưa chủ động trong việc khai thác nguồn thu trên địa bàn, còn tâm lý trông chờ kinh phí bổ sung từ cấp trên. Việc triển khai các biện pháp thu ngân sách chưa thật sự quyết liệt khi tiến độ thu chưa đạt chỉ tiêu dự toán. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cấp xã còn thiếu sát sao, chưa gắn trách nhiệm cụ thể khi thu ngân sách chưa đạt tiến độ bình quân chung.

Đặc biệt, một số xã, phường còn lúng túng trong việc xác định thẩm quyền chủ đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, tổ chức đấu thầu, trình tự thủ tục giải ngân mặc dù đã được các sở, ban, ngành hướng dẫn. Một số cán bộ, lãnh đạo còn tâm lý e dè, sợ sai, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo...

Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Công tác tài chính - ngân sách, kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng yếu của chính quyền địa phương, có vai trò quan trọng trong việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tài chính, ngân sách và đầu tư công. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, hoặc chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các địa phương cần triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Đồng thời, chủ động, khẩn trương xử lý các vấn đề phát sinh, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, kinh nghiệm để bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao quyết tâm chính trị, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, bảo đảm nguyên tắc rõ ràng, dứt điểm trong từng nhiệm vụ được giao. Cần quán triệt và thực hiện nghiêm phương châm “6 rõ” trong từng đầu việc: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả.

Bên cạnh đó, tăng cường phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng chính quyền điện tử, dữ liệu số và quản trị hiện đại; nâng cao năng suất lao động, chất lượng dịch vụ công tại cơ sở, gắn với công tác tài chính, ngân sách và đầu tư công, bảo đảm phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực…