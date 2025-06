Chủ tịch thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho Báo Tiền Phong

TPO - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã tặng Bằng khen cho Báo Tiền Phong do có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp báo chí góp phần tích cực xây dựng và phát triển Thủ đô.

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2025), chiều 19/6, Thành ủy - UBND- HĐND- MTTQ TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí; Biểu dương người làm báo tiêu biểu Thủ đô và Trao giải cuộc thi Viết về điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2025.

Tại hội nghị, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, an ninh Quốc phòng trong những tháng đầu năm của thành phố. Cụ thể, tính đến ngày 15/6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là 372,6 nghìn tỷ đồng, đạt 73,7% dự toán năm. Bên cạnh đó, thu hút đầu tư nước ngoài, xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ, quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được duy trì...

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài gửi lời chúc mừng đến các cơ quan báo chí, phóng viên, biên tập viên nhân kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam.

Theo Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài, thành phố luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí tác nghiệp và hoạt động hiệu quả. Hàng năm, thành phố đều duy trì tổ chức các giải báo chí chuyên đề, cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Bí thư Bùi Thị Minh Hoài cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; là năm kết thúc nhiệm kỳ và diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cung cấp thông tin sớm, đầy đủ và chính xác cho báo chí

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp để tuyên truyền, đưa những chủ trương, đường lối, của Đảng, Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Trong đó, phản ánh đậm nét về các cơ chế, chính sách riêng, đặc thù của Hà Nội trên các lĩnh vực; đồng thời đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tại Hà Nội cung cấp thông tin sớm, đầy đủ và chính xác cho báo chí; phối hợp, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Báo Tiền Phong và nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng ban Thời sự vinh dự được tặng Bằng khen do đã có thành tích tiêu biểu trong sự nghiệp báo chí góp phần tích cực xây dựng và phát triển Thủ đô.