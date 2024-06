Bộ Công an trao bằng khen cho nhiều nhà báo, cơ quan báo chí

TPO - Chiều 14/6, Bộ Công an đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện lãnh đạo các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí và cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024). Buổi gặp mặt được chủ trì bởi Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Đến dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ; Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an và nhiều đại diện lãnh đạo từ các cơ quan báo chí, thông tấn.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an đã tổng kết một số kết quả đáng chú ý của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân (CAND) với các cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý báo chí, cơ quan thông tấn và báo chí trong thời gian qua.

Ông nhấn mạnh, nhờ sự đóng góp quan trọng của các nhà báo và phóng viên, hàng trăm vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật đã được phát hiện, phản ánh và giải quyết kịp thời. Các đơn vị thông tấn và báo chí cũng đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền và động viên quần chúng tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện các chính sách của Nhà nước.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt tình mà Bộ Công an dành cho các nhà báo và phóng viên.

Ông mong muốn mối quan hệ ngày càng chặt chẽ hơn giữa báo chí và lực lượng CAND, để cùng nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ phát động và bảo vệ an ninh quốc gia.

Cuối buổi, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể đội ngũ những người làm báo trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ông nhấn mạnh, lực lượng CAND sẽ tiếp tục hỗ trợ các cơ quan báo chí, thông tấn làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ và góp phần tạo môi trường an toàn, an ninh cho đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể cơ quan báo chí và cá nhân các nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.