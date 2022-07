Chủ tịch Quốc hội: Kiên quyết rà soát, xử lý các dự án treo, chậm tiến độ

TPO - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Quảng Nam kiên quyết rà soát lại, xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án còn vướng mắc do kết quả thanh tra, kiểm tra… quyết liệt chủ động, bài bản đảm bảo lợi ích các bên.

Sáng 27/7, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết, năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,04%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán.

Sáu tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,8% so với cùng kỳ năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 22%; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 18.681 tỷ đồng, bằng 78,8% dự toán Trung ương giao, tăng 43,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa đạt hơn 13.600 tỷ đồng, bằng 71,6% so với dự toán năm, tăng 30,5%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.081 tỷ đồng, đạt 108% dự toán năm.

Tỉnh ủy Quảng Nam đề xuất kiến nghị Quốc hội quan tâm về cơ chế, chính sách và tạo điều kiện để tỉnh Quảng Nam phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương xây dựng, triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được thống nhất chủ trương (Đề án xã hội hóa đầu tư, khai thác Cảng hàng không Chu Lai gắn với Khu phi thuế quan Tam Quang; Khu phức hợp giáo dục đại học theo tiêu chuẩn quốc tế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Làng Đại học thuộc Đại học Đà Nẵng); kiến nghị Trung ương quan tâm hỗ trợ vấn đề tuyển dụng cán bộ cho khu vực miền núi; hỗ trợ kinh phí xây dựng trụ sở làm việc công an cấp xã và trụ sở làm việc của ban chỉ huy quân sự cấp xã; đề nghị Trung ương cho chủ trương xây dựng Đền thờ Vua Hùng và các chí sĩ yêu nước khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Quảng Nam…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và biểu dương kết quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được. Bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như thu nhập bình quân đầu người còn thấp; Chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính bị giảm bậc; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát lại chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, Nghị quyết 22, các Nghị quyết của Trung ương để liên tục cập nhật bổ sung và triển khai quyết liệt.

Quảng Nam cần có bước đột phá mạnh mẽ về du lịch, nhất là về sản phẩm du lịch, môi trường du lịch; đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia. Vấn đề về quy hoạch, đề nghị tỉnh bám sát nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, cần thể hiện tư duy tầm nhìn đột phá để định hướng phát triển tương lai.

Quảng Nam cũng cần rà soát vấn đề kế hoạch sử dụng đất. "Địa phương phải kiên quyết rà soát lại xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án còn vướng mắc do kết quả thanh tra, kiểm tra… quyết liệt chủ động, bài bản đảm bảo lợi ích các bên", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.