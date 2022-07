Phó Chủ tịch Quốc hội: 'Mỗi đại biểu nhân dân cần gần dân, sát dân hơn'

TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải yêu cầu, mỗi đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử

Sáng 18/7, Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Quảng Nam đã khai mạc. Kỳ họp báo cáo nhiều nội dung, xem xét quyết định 25 vấn đề quan trọng.

Ông Phan Việt Cường – Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam cho biết, 6 tháng đầu năm, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, song tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đã phục hồi và đang trên đà phát triển.

Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng khá; thu ngân sách vượt dự toán. Công tác khắc phục, hỗ trợ người dân khôi phục và phát triển sản xuất tại các khu vực bị thiệt hại do mưa lũ gây ra đầu năm 2022 được tiến hành kịp thời. Công tác chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, an sinh xã hội được quan tâm thường xuyên. Hoạt động du lịch phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng khá so với cùng kỳ…

Phát biểu tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải biểu dương kết quả mà tỉnh Quảng Nam đạt được. Thành tựu 6 tháng đầu năm là cơ bản, nhưng cũng còn những bất cập khó khăn thách thức như khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản thương mại–dịch vụ dư địa còn lớn nhưng tăng trưởng chưa đạt mục tiêu; nguồn thu trong trung hạn, nhất là nguồn thu từ đất còn nhiều rủi ro, giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu… trong khi đó bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới nhiều diễn biến phức tạp.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu HĐND tỉnh Quảng Nam cần làm tốt 6 nội dung. Trong đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các công trình trọng điểm, khẳng định và phát huy vai trò trụ cột của khu vực công nghiệp–xây dựng trong tăng trưởng kinh tế; tiếp tục phát triển kinh tế biển, dịch vụ logistic và vận tải đa phương thức. Ngoài ra cần bám sát đổi mới hoạt động của Quốc hội để đổi mới hoạt động của HĐND.

“Mỗi vị đại biểu HĐND cần gần dân, sát dân hơn để gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cử tri, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt vai trò người đại biểu dân cử. Thường xuyên tự nghiên cứu, nâng cao trình độ, rèn luyện kỹ năng và hiểu biết đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND, năng động, sáng tạo trong hoạt động thực tiễn”, ông Nguyễn Đức Hải yêu cầu.