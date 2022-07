Quảng Nam: Công an đang điều tra 5 vụ án liên quan tham nhũng

TPO - Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, thụ lý điều tra 4 vụ/8 bị can có hành vi tham nhũng, trong đó đã kết thúc điều tra 1 vụ/3 bị can, đang tiếp tục điều tra 5 vụ/8 bị can. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 4 vụ/7 bị can và Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 6 vụ/17 bị cáo; giải quyết, xét xử sơ thẩm 5 vụ/12 bị cáo.

Sáng 18/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khai mạc kỳ họp thứ 9 khoá X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dự. Ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn đạt hơn 34.642 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,8%, cao thứ 4 của cả nước. Quảng Nam là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung, quy mô nền kinh tế gần 60 nghìn tỷ đồng. Báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và triển khai 75/172 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2022, đạt tỷ lệ 43,6% kế hoạch năm và thực hiện 24 cuộc thanh tra đột xuất. Đã ban hành 63 kết luận thanh tra, phát hiện sai phạm 16.251,78 triệu đồng và 112.190 m2 đất tại 318 đơn vị, cá nhân; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 7.513,45 triệu đồng và 112.190 m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 85 tập thể, 93 cá nhân. Đã xử lý kiểm điểm rút kinh nghiệm 44 tập thể và 81 cá nhân, kỷ luật khiển trách 1 cá nhân /100 tập thể, 115 cá nhân có liên quan đến sai phạm phải xử lý. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, phát hiện sai phạm 9.820,22 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 29 tập thể, 39 cá nhân. Lĩnh vực tài chính, ngân sách triển khai 32 cuộc thanh tra phát hiện sai phạm 3.484,16 triệu đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 32 tập thể, 42 cá nhân. Lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, phát hiện sai phạm 2.947,4 triệu đồng, 112.190 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 2.194 triệu đồng, 112.190 m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, xử lý khác 753,4 triệu đồng; kiến nghị xử lý kiểm điểm trách nhiệm 21 tập thể, 7 cá nhân. Đặc biệt, đã tiến hành 31 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại 46 đơn vị. Qua thanh tra kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị, địa phương trong việc thi hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với công tác phòng chống tham nhũng chưa phát hiện vụ việc nào có dấu hiệu hành vi tham nhũng. Trong kỳ báo cáo, Công an tỉnh khởi tố, thụ lý điều tra 4 vụ/8 bị can có hành vi tham nhũng, kỳ trước chuyển sang 2 vụ/3 bị can (đã kết thúc điều tra 1 vụ/3 bị can, đang tiếp tục điều tra 5 vụ/8 bị can); Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố 4 vụ/7 bị can và Tòa án nhân dân 2 cấp thụ lý 6 vụ/17 bị cáo; giải quyết, xét xử sơ thẩm 5 vụ/12 bị cáo. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, HĐND tỉnh sẽ xem xét cho ý kiến, quyết định nhiều nội dung chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng, tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025 Đại biểu thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến sẽ tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Kế hoạch đầu tư; Giáo dục và đào tạo; Nội vụ; có những vấn đề liên quan đến các sở, ngành sẽ được chất vấn làm rõ tại kỳ họp… Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến 20/7. Hoài Văn