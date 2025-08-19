Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (19/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì Lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012. Bhutan coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Hai bên đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và ký kết một số thỏa thuận hợp tác.

Hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác về Phật giáo. Hãng hàng không Bhutan Air có kế hoạch mở đường bay thẳng giữa TP.HCM và TP Paro của Bhutan.

Bhutan mong muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa Việt Nam hơn nữa, nhất là các mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng, may mặc, thực phẩm, điện tử.

Bhutan luôn là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số hạnh phúc. Hai nước đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực.

gen-h-bhutan-1.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh
gen-h-bhutan-2.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đứng trên bục danh dự nghe cử hành Quốc thiều hai nước. Ảnh: Nhật Minh
gen-h-bhutan-4.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhật Minh
gen-h-bhutan-5.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan chụp ảnh chung trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh
gen-h-bhutan-8.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema chụp ảnh chung trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh
gen-h-bhutan-9.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Nhật Minh
gen-h-bhutan-10.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc hội đàm với Quốc vương Bhutan.
﻿Ảnh: Nhật Minh
gen-h-bhutan-11.jpg
Quốc vương Bhutan phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường.
﻿Ảnh: Nhật Minh

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck năm nay 45 tuổi. Ông là Thạc sĩ triết học, tốt nghiệp Đại học Oxford (Anh). Ông được Vua cha thông báo truyền ngôi từ năm 2006, chính thức đăng quang Quốc vương thứ 5 của Bhutan từ tháng 11/2008.

Ông và Hoàng hậu Jetsun Pema có 3 người con.

Bình Giang
Ảnh: Nhật Minh
#Bhutan #Quan hệ Việt Nam - Bhutan #Quốc vương Bhutan #Chủ tịch nước Lương Cường

Xem thêm

Cùng chuyên mục