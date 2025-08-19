Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Quốc vương Bhutan

TPO - Sáng nay (19/8), tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì Lễ đón Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18-22/8.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012. Bhutan coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương, mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Hai bên đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và ký kết một số thỏa thuận hợp tác.

Hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác hơn nữa trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục, du lịch, hợp tác về Phật giáo. Hãng hàng không Bhutan Air có kế hoạch mở đường bay thẳng giữa TP.HCM và TP Paro của Bhutan.

Bhutan mong muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa Việt Nam hơn nữa, nhất là các mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng, may mặc, thực phẩm, điện tử.

Bhutan luôn là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số hạnh phúc. Hai nước đang hướng tới hợp tác trong các lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt Phật giáo, giáo dục và trao đổi nhân lực.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đón Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đứng trên bục danh dự nghe cử hành Quốc thiều hai nước. Ảnh: Nhật Minh

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan duyệt đội danh dự. Ảnh: Nhật Minh

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan chụp ảnh chung trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema chụp ảnh chung trong Phủ Chủ tịch. Ảnh: Nhật Minh

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Nhật Minh

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc hội đàm với Quốc vương Bhutan.

﻿Ảnh: Nhật Minh

Quốc vương Bhutan phát biểu tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường.

﻿Ảnh: Nhật Minh