Chủ tịch nước dự phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025

Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 cùng với các nhà Lãnh đạo, Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và các khách mời.

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 31/10 theo giờ địa phương, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Gyeongju (Hàn Quốc), sau Lễ đón trọng thể dành cho các nhà Lãnh đạo APEC, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham dự và phát biểu tại Phiên thứ nhất của Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC 2025 cùng với các nhà Lãnh đạo, Trưởng đoàn 21 nền kinh tế thành viên và các khách mời là Thái tử Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất và Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Với chủ đề “Hướng tới một khu vực tự cường, kết nối và vươn xa”, phiên họp thảo luận hai nhóm vấn đề lớn là thúc đẩy thương mại và đầu tư trong bối cảnh bất định toàn cầu và tăng cường hợp tác công-tư, nhằm khai mở tiềm năng của khu vực tư nhân, hướng tới tăng trưởng bao trùm và bền vững.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung nhấn mạnh hội nghị lần này là dịp để các nhà lãnh đạo trao đổi cởi mở và xây dựng nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư, tăng cường đối thoại và hiểu biết lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu phát triển và thịnh vượng chung của khu vực.

Giám đốc điều hành IMF đã báo cáo các nhà Lãnh đạo về triển vọng toàn cầu, kêu gọi các nền kinh tế APEC tập trung vào bốn ưu tiên là: bảo đảm tài chính công, nhất là nợ công; duy trì ổn định tài chính, xử lý các vấn đề mất cân đối vĩ mô; tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển; tăng cường hợp tác khu vực để giải quyết mất cân đối giữa các kinh tế.

Hội nghị đã thảo luận sâu rộng về các sáng kiến, giải pháp để nâng cao năng lực tự cường của các nền kinh tế và thúc đẩy liên kết kinh tế quốc tế nhằm ứng phó với các thách thức chung toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo nhất trí cần phát huy vai trò và tiềm năng của khu vực tư nhân, tạo việc làm, cải thiện sinh kế người dân cũng như tăng cường phối hợp, điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ để thích ứng với những biến động của kinh tế thế giới.

Việc mở rộng đối thoại và hợp tác công-tư là công cụ quan trọng, hiệu quả nhằm huy động nguồn lực cho các mục tiêu phát triển chung, bao gồm thúc đẩy đầu tư xanh, phát triển hạ tầng bền vững, đẩy mạnh thương mại số và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các nhà lãnh đạo APEC và khách mời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nhập và kết nối kinh tế liên khu vực; kêu gọi tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, đối thoại chính sách giữa các khu vực; đẩy mạnh xúc tiến, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư; xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, linh hoạt và bền vững.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đón Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết của gia tăng kết nối và nâng cao sức chống chịu của các nền kinh tế APEC, đặc biệt là các nền kinh tế đang phát triển, trước những cú sốc từ bên ngoài và tác động trái chiều của công nghệ.

Chủ tịch nước đề xuất ba trọng tâm mà APEC tập trung. Thứ nhất, APEC cần giải quyết các điểm nghẽn lớn trong chuỗi cung ứng và kết cấu hạ tầng của khu vực thông qua số hóa hiệu quả quy trình thông quan; nâng cấp và đồng bộ hoá hạ tầng giao thông, logistics, công nghệ thông tin; hài hòa hóa quy định dữ liệu và thanh toán xuyên biên giới; thu hẹp khoảng cách trình độ công nghệ giữa các nền kinh tế.

Thứ hai, cần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư bằng các nỗ lực hiện thực hoá Hiệp định thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, triển khai các thỏa thuận thương mại nhiều bên của Tổ chức Thương mại thế giới như Hiệp định tạo thuận lợi thương mại, cắt giảm các rào cản phi thuế quan.

Thứ ba, cần hỗ trợ khu vực tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường, nâng cao năng lực quản trị để thích ứng và phát triển trong kỷ nguyên số.

Chủ tịch nước nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn, nền tảng kinh tế vi mô vững chắc đóng vai trò then chốt cho tăng trưởng dài hạn và bài học phát triển của khu vực cũng đã khẳng định vai trò rất quan trọng của khu vực tư nhân.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định với vai trò chủ nhà năm APEC 2027, Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế trong và ngoài APEC để tăng cường liên kết kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kiến tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác và phát triển vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

