Chủ tịch huyện bị lừa hơn 100 tỷ đồng, Đồng Nai chỉ đạo 'nóng'

TPO - UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tội phạm công nghệ cao.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có công văn gửi các cơ quan, sở, ban, ngành, các doanh nghiệp và UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo đó, công văn do quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký ngày 26/3 nêu rõ: Trong thời gian qua trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp, gây thiệt hại lớn cho người dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống người dân.

Một số thủ đoạn lừa đảo phổ biến như: Giả danh các cơ quan tư pháp (công an, viện kiểm sát, tòa án…), mạo danh cán bộ, chiến sĩ quân đội; tuyển các cộng tác viên trên các sàn giao dịch điện tử, vay online...; chiếm quyền sử dụng các tài khoản mạng xã hội để mạo danh vay tiền…

Nạn nhân thường bị kẻ lừa đảo dẫn dụ, thao túng tâm lý, gài bẫy yêu cầu nộp tiền, chuyển tiền để chiếm đoạt. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về tuyên truyền, đấu tranh, phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là trên không gian mạng, tuy nhiên tình hình vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng gia tăng, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai cũng cảnh báo, các đối tượng sẽ lợi dụng công nghệ cao như AI, Chát GPT, mạng xã hội … để hoạt động triệt để, lợi dụng những vướng mắc, sơ hở, bất cập trong các quy định của pháp luật để hoạt động lừa đảo với các hình thức, thủ đoạn biến tướng.

Các đối tượng thành lập doanh nghiệp, lập các App, Website để hoạt động, điều hành hoạt động, móc nối với các doanh nghiệp có chức năng, sử dụng SIM “rác”, tài khoản ảo để kinh doanh, buôn bán, kêu gọi vốn, tặng quà… hết sức tinh vi với nhiều bộ phận nhiều công đoạn. Do đó công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các lực lượng chức năng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan, sở, ban, ngành các địa phương phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng phải nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm này trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin chính thống của địa phương và lực lượng công an.

Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong việc thi hành pháp luật đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính, bất động sản, môi giới việc làm… kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng quản lý chặt việc mở tài khoản, nhất là tài khoản online. Thiết lập cơ chế phối hợp phản ứng nhanh với lực lượng công an, kịp thời trao đổi thông tin liên quan, phong tỏa tài khoản trong xác minh, truy tìm, truy xét nhanh dòng tiền, ngăn chặn tối đa thiệt hại tài sản cho người dân. Tuyên truyền, cảnh báo về thủ đoạn của tội phạm sử dụng công nghệ cao cho khách hàng nhận biết.

Trước đó, thông tin về việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), bị mất hơn 100 tỷ đồng trong tài khoản tài khoản gây xôn xao dư luận. Các nhóm lừa đảo công nghệ cao đã liên hệ và yêu cầu bà Hương mở tài khoản. Sau đó, bà Hương huy động tiền từ người thân, bạn bè nạp vào tài khoản. Bằng nhiều cách khác nhau, nhóm lừa đảo đã rút tiền từ tài khoản của bà Hương với số tiền lớn. Tuy nhiên theo bà Hương, số tiền bị mất chưa biết được và vụ việc đang được công an xác minh.

Tại buổi họp báo do Bộ Công an tổ chức ngày 26/3, đại diện Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã cung cấp thêm thông tin về vụ việc nữ Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) bị mất số tiền lớn trong tài khoản.

Theo đó, cơ quan điều tra của Bộ Công an đã tiếp nhận thông tin. Hiện, đơn vị chức năng của Bộ Công an và địa phương đang tích cực điều tra.