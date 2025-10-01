Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, đặt niềm tin lớn vào giới công thương

TPO - 80 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên giới công thương Việt Nam, tại TPHCM, các nhà nghiên cứu, doanh nhân và lãnh đạo đã cùng nhau nhìn lại ý nghĩa lịch sử của bức thư, đồng thời bàn giải pháp để tiếp tục phát huy tinh thần ấy trong bối cảnh mới.

Ngày 1/10, tại TPHCM đã diễn ra Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân - Từ ký ức đến khát vọng vươn mình kiến quốc” do Báo Nhân Dân, Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức. Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu tham dự gồm đại diện các bộ, ngành, địa phương, giới nghiên cứu và cộng đồng doanh nhân, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho giới công thương (13/10/1945 - 13/10/2025) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ngọn lửa khát vọng

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam - nhấn mạnh, ngay từ những ngày đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm và đặt niềm tin lớn lao vào giới công thương. 80 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi trọng, khuyến khích và tạo điều kiện cho đội ngũ doanh nhân phát triển.

Đại biểu tham quan không gian Văn hóa Hồ Chí Minh tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

“Doanh nhân TPHCM hôm nay chính là “ngọn lửa khát vọng”, từng bước biến khát vọng “vươn mình kiến quốc” thành hiện thực. Không ít doanh nghiệp đã trở thành thương hiệu tầm vóc quốc tế, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam với bạn bè thế giới, góp phần đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực” - ông Lê Quốc Minh cho biết.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM - cho rằng, đội ngũ doanh nhân thành phố đã trưởng thành mạnh mẽ, không chỉ đóng góp cho kinh tế mà còn tham gia tích cực vào các vấn đề văn hóa, an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo. Họ phát huy tinh thần dân tộc, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao uy tín thương hiệu, góp phần nâng vị thế của thành phố trong khu vực.

Giá trị bền vững từ bức thư lịch sử

Trong bối cảnh chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, các ý kiến tại hội thảo tập trung vào việc xây dựng hình ảnh doanh nhân, doanh nghiệp gắn liền với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - một nội dung quan trọng trong nghị quyết.

Đại biểu tham quan khu vực viết chữ thư pháp tại hội thảo.

TS. Nguyễn Mai Lan - Chủ tịch Hội đồng Trường đại học Nguyễn Tất Thành - cho rằng, hội thảo là cơ hội để học giả, doanh nhân trao đổi, làm sáng rõ các giá trị từ tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bàn giải pháp đưa đạo đức, phong cách của Người vào quản trị, phát triển nhân lực chất lượng cao và xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh. Đây cũng là dịp để tôn vinh đóng góp bền bỉ của doanh nhân TPHCM trong đổi mới sáng tạo, kiến tạo việc làm, lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh gắn với tinh thần nghĩa tình.

Ban tổ chức cho biết đã nhận gần 60 tham luận gửi về hội thảo. Ông Trần Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - nhắc lại bức thư Bác Hồ gửi giới công thương ngày 13/10/1945, đồng thời gợi nhớ đến ngôi nhà số 5 Châu Văn Liêm (phường Chợ Lớn) - nơi Người từng sống và làm việc trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Theo ông Hoàng, từ không gian ấy, tư tưởng “làm kinh tế vì dân tộc” và “dùng thương mại để phụng sự quốc gia” đã hình thành, trở thành kim chỉ nam cho bức thư lịch sử.

Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận định, ngay từ giai đoạn 1945-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt niềm tin vào giới công thương như một lực lượng yêu nước, đồng hành cùng quốc gia trong hội nhập quốc tế. Việt Nam khi ấy đã khẳng định đường lối ngoại giao rộng mở, mong muốn làm bạn với tất cả các nước, sẵn sàng giao thương, buôn bán, kết nối.

Theo nhiều chuyên gia, bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là sự ghi nhận mà còn mang tính định hướng kinh doanh phải gắn với lợi ích dân tộc, có đạo đức, lấy lợi ích lâu dài của quốc gia làm trọng.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ - Chủ tịch Hội doanh nhân Sài Gòn - cho rằng, từ chỗ chỉ đơn thuần là những người làm kinh tế, ngày nay doanh nhân đã được xã hội nhìn nhận như một lực lượng quan trọng trong phát triển bền vững. Họ không chỉ điều hành doanh nghiệp, tạo ra của cải, mà còn là công dân tiêu biểu, mang trong mình trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến.

“Chính sự thay đổi này tạo động lực mạnh mẽ. Doanh nhân ngày nay kiên cường, bản lĩnh hơn, sẵn sàng vượt khó, chọn trí tuệ và đổi mới làm công cụ phát triển. Qua đó, họ góp phần thúc đẩy nền kinh tế, tạo việc làm, cải thiện an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân” - ông Vũ nói.