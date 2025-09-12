Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu 3 phường trung tâm kiểm tra các bãi xe vi phạm

Trần Hoàng
TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các phường: Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện; kiên quyết thu hồi giấy phép các bãi đỗ xe không dùng tiền mặt để xảy ra vi phạm.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành công văn về chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc chấn chỉnh hoạt động trông giữ phương tiện giao thông trên địa bàn TP.

Theo đó, từ nguồn thông tin tổng hợp từ báo, đài và Cổng Thông tin điện tử TP Hà Nội do Văn phòng UBND TP báo cáo, cho thấy, nhiều bãi trông giữ xe không dùng tiền mặt thu tiền cao hơn giá quy định, trông giữ xe không phép...

Cụ thể, Đài Truyền hình Việt Nam phản ánh tại một số điểm trông giữ xe trên các tuyến phố Tràng Thi, Quán Sứ, Hai Bà Trưng thuộc địa bàn các phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng xuất hiện tình trạng thu tiền trông giữ xe không đúng với quy định, trông giữ xe không phép, quá diện tích được cấp phép.

Nhiều bãi xe không thu tiền mặt trên địa bàn TP Hà Nội. Ảnh minh họa.

Đáng chú ý, tiền “chênh” chủ yếu thu bằng tiền mặt, trong khi các điểm gửi xe này đã áp dụng việc thanh toán qua mã QR.

Ngày 22/8/2025, người dân có phản ánh trên Cổng Thông tin điện tử TP về tình trạng chiếm dụng vỉa hè, lòng đường trông xe trái phép xảy ra trên phố Phủ Doãn.

Về việc này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo UBND các phường: Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng khẩn trương làm rõ các dấu hiệu vi phạm (nếu có) của các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy “Về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị TP”; báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 15/9/2025.

Chủ tịch TP cũng giao UBND các phường, xã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an TP tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động trông giữ phương tiện tại các bãi, điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn. Sau khi hoàn thành báo cáo UBND TP kết quả thực hiện.

Đặc biệt, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, cần kiên quyết thu hồi giấy phép các bãi đỗ xe để xảy ra vi phạm trong triển khai thực hiện giải pháp công nghệ đạt tiêu chí “2 không, 1 có” (không dùng tiền mặt, không dừng, có hóa đơn điện tử kết nối cơ quan thuế).

Chủ tịch TP Hà Nội giao Văn phòng UBND TP theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND TP.

Trần Hoàng
