Hà Nội thu gần 7 tỷ đồng từ các bãi đỗ xe không dùng tiền mặt

TPO - Sau 6 tháng triển khai, đến cuối tháng 10/2024, Hà Nội đã bố trí 172 bãi đỗ xe không dùng tiền mặt, giao dịch với tổng số tiền 6,8 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 TP Hà Nội họp giao ban tháng 11/2024.

Về triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Hà Nội đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 1.191 thủ tục hành chính trong tổng số 1.885 thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn. Đặc biệt, thành phố đã triển khai thí điểm thành lập Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội.

Tháng 10/2024, thành phố đã hoàn thành chi trả trợ cấp an sinh xã hội kỳ tháng 10 cho 291.638 người hưởng chính sách an sinh xã hội với kinh phí chi trả tháng 10 là 343,25 tỷ đồng. Trong đó, số người được chi trả qua tài khoản trên tổng số đối tượng hưởng trợ cấp an sinh xã hội là 273.516/291.638 người, đạt 93,79%.

Về triển khai thu phí không sử dụng tiền mặt tại các bến xe tĩnh, đến tháng 10/2024, TP đã bố trí 172 bãi/điểm đỗ xe đang triển khai giải pháp thí điểm thanh toán dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt tại 9/30 quận, huyện, thị xã. Đã có 674.543 lượt giao dịch với tổng số tiền là 6,8 tỷ đồng.

Về phát triển công dân số, Hà Nội đã thu nhận 6.399.576 tài khoản định danh điện tử mức 1 và mức 2 (đạt 106,9%); kích hoạt 5.612.424 tài khoản định danh mức 1 và mức 2 (đạt 93,7%).

Qua gần 4 tháng triển khai ứng dụng “Công dân Thủ đô số” – iHaNoi, tính đến ngày 23/10, tổng số người dùng đăng ký tài khoản ứng dụng iHanoi đạt 1.012.206 tài khoản (đạt 19% trên 5,3 triệu người từ 15 tuổi trở lên, có thiết bị thông minh); khoảng 9 triệu lượt người dân đã truy cập khai thác, sử dụng ứng dụng iHanoi...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải đánh giá cao kết quả đã đạt được của các đơn vị. “Cần giải pháp thông minh và cách làm mới với phương châm tích hợp các giải pháp “xanh”, giải pháp “số” để tránh lãng phí, có như vậy chất lượng cuộc sống của người dân mới được nâng lên”, ông Hải nói.