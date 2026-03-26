Hà Nội tặng bằng khen cho 7 cá nhân dũng cảm cứu người trong vụ cháy tại Hoàng Mai

Ngày 26/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ký quyết định về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất trong vụ cháy tại số nhà 3 ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định tặng Bằng khen cho 7 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy gồm:

-Ông Nguyễn Lê Tú, quê quán: xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai);

- Ông Nguyễn Văn Cường, quê quán: xã Quảng Châu, tỉnh Nghệ An (tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai);

- Ông Nguyễn Tiến Long, hộ khẩu thường trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai;

- Ông Nguyễn Văn Đáp, quê quán: xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai);

- Ông Nguyễn Văn Nghĩa, quê quán: xã Hải An, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15, phường Hoàng Mai);

- Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Cán bộ Đội CC&CNCH KV số 9 - phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội.

-Đại úy Nguyễn Văn Huy, Cán bộ Đội CC&CNCH KV số 12 - phòng PC07 Công an thành phố Hà Nội.

Vụ cháy tại phường Hoàng Mai

Quyết định nêu rõ: Mức thưởng cho cá nhân bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, theo Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND ngày 29/4/2025 của HĐND Thành phố. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Công an thành phố Hà Nội và UBND phường Hoàng Mai để thực hiện.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng có tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, UBND thành phố Hà Nội trình Thủ tướng Chính phủ xét, tặng Bằng khen cho ông Nguyễn Văn Dung, quê quán: xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại tổ 15 phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), đã có thành tích xuất sắc đột xuất, cứu sống người dân trong vụ cháy tại số nhà 3, ngõ 218 Lĩnh Nam, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.