Chủ nhà thuốc Mỹ Châu khai về nguồn gốc 7 tỷ đồng dùng để nhờ 'chạy án' cho người quen

TPO - Bà Lê Thị Mỹ Châu khai nhận có dùng 7 tỷ đồng để nhờ ‘chạy án’ cho người quen, nhưng đã bị ca sỹ Quốc Kháng lừa đảo, chiếm đoạt.

Sáng nay (11/9), TAND TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ), Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bà Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) về tội “Đưa hối lộ”.

Bà Lê Thị Mỹ Châu tại phiên tòa sáng nay 11/9.

Trước đó, khoảng 8h sáng, cảnh sát tư pháp dẫn giải bà chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu đến toà án. Nữ doanh nhân này được 2 cảnh sát tư pháp dìu đi từng bước một. Bà Châu không khác lắm so với thời điểm trước khi bà Châu bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968), bị bắt tạm giam ngày 1/11/2024. Tại phiên tòa này, bà Châu bị xét xử tội “Đưa hối lộ”, theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Hồ sơ vụ án cho thấy, bà Lê Thị Mỹ Châu có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự (khai báo rõ ràng, thành khẩn, ăn năn hối cải).

Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu khai gì?

Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thị Mỹ Châu khai nhận đã 2 lần đưa cho ca sĩ Quốc Kháng số tiền 7 tỷ đồng, mục đích đưa tiền cho Kháng là để 'chạy' cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, tuy nhiên sau đó biết Kháng không thực hiện được và bỏ trốn nên Châu làm đơn tố giác Kháng gửi đến Cơ quan CSĐT CA TPHCM.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 11/9.

Cũng theo bà Châu khai thì số tiền 7 tỷ đồng mà bà Châu đưa cho Kháng, trong đó có 1 tỷ đồng là của bà Châu, còn 6 tỷ đồng là bà Châu mượn của K.H. (nơi ở quận 10 cũ).

Về quan hệ với ca sĩ Quốc Kháng, thông qua người quen giới thiệu, bà Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3/2024, Kháng tự giới thiệu là cháu của ông Đ. (nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ). Nghĩ Kháng quen biết rộng, nên ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng “chạy” cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đang bị Cơ quan CSĐT CA TPHCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Bà Châu tin tưởng đưa cho Lê Quốc Kháng 7 tỷ đồng nhưng Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn và trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc, bà Châu làm đơn tố giác Quốc Kháng.

Đến 9h sáng nay, sau phần thẩm tra tư pháp bị cáo, người dự tòa, HĐXX cho đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng vụ án.