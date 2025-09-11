Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chủ nhà thuốc Mỹ Châu khai về nguồn gốc 7 tỷ đồng dùng để nhờ 'chạy án' cho người quen

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bà Lê Thị Mỹ Châu khai nhận có dùng 7 tỷ đồng để nhờ ‘chạy án’ cho người quen, nhưng đã bị ca sỹ Quốc Kháng lừa đảo, chiếm đoạt.

Sáng nay (11/9), TAND TAND TPHCM xét xử bị cáo Lê Quốc Kháng (44 tuổi, ca sĩ), Lê Nguyễn Hoàng Nam (33 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 5, quận 10 cũ) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bà Lê Thị Mỹ Châu (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư và phát triển Mỹ Châu Pharmacy Group - chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu) về tội “Đưa hối lộ”.

z6999207754775-44a69718ce5d444ac4c8e101786156bb.jpg
Bà Lê Thị Mỹ Châu tại phiên tòa sáng nay 11/9.

Trước đó, khoảng 8h sáng, cảnh sát tư pháp dẫn giải bà chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu đến toà án. Nữ doanh nhân này được 2 cảnh sát tư pháp dìu đi từng bước một. Bà Châu không khác lắm so với thời điểm trước khi bà Châu bị khởi tố, bắt tạm giam.

Bà Lê Thị Mỹ Châu (SN 1968), bị bắt tạm giam ngày 1/11/2024. Tại phiên tòa này, bà Châu bị xét xử tội “Đưa hối lộ”, theo khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12-20 năm tù.

Hồ sơ vụ án cho thấy, bà Lê Thị Mỹ Châu có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự (khai báo rõ ràng, thành khẩn, ăn năn hối cải).

Chủ chuỗi Nhà thuốc Mỹ Châu khai gì?

Theo hồ sơ vụ án, bà Lê Thị Mỹ Châu khai nhận đã 2 lần đưa cho ca sĩ Quốc Kháng số tiền 7 tỷ đồng, mục đích đưa tiền cho Kháng là để 'chạy' cho Thái Khắc Hoàng được tại ngoại, tuy nhiên sau đó biết Kháng không thực hiện được và bỏ trốn nên Châu làm đơn tố giác Kháng gửi đến Cơ quan CSĐT CA TPHCM.

z6999175085807-40f0b002cad7c1171b81e7a870799d6a.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay 11/9.

Cũng theo bà Châu khai thì số tiền 7 tỷ đồng mà bà Châu đưa cho Kháng, trong đó có 1 tỷ đồng là của bà Châu, còn 6 tỷ đồng là bà Châu mượn của K.H. (nơi ở quận 10 cũ).

Về quan hệ với ca sĩ Quốc Kháng, thông qua người quen giới thiệu, bà Châu quen Lê Quốc Kháng từ khoảng tháng 3/2024, Kháng tự giới thiệu là cháu của ông Đ. (nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ). Nghĩ Kháng quen biết rộng, nên ngày 14/5/2024, bà Châu nhờ Kháng “chạy” cho người em ngoài xã hội tên Thái Khắc Hoàng (là bị can trong vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đang bị Cơ quan CSĐT CA TPHCM khởi tố, bắt tạm giam) được tại ngoại và cho gia đình thăm gặp.

Bà Châu tin tưởng đưa cho Lê Quốc Kháng 7 tỷ đồng nhưng Kháng không thực hiện được việc cho Hoàng tại ngoại, thăm gặp như đã hứa hẹn và trốn tránh, không nghe điện thoại, chặn liên lạc, bà Châu làm đơn tố giác Quốc Kháng.

Đến 9h sáng nay, sau phần thẩm tra tư pháp bị cáo, người dự tòa, HĐXX cho đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng vụ án.

Tân Châu
#Lê Thị Mỹ Châu #Cựu công an #Nhà thuốc Mỹ Châu #Chạy án #Đưa hối lộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục