Chủ kênh TikTok 'Gia đình Hải Sen' bị cáo buộc che giấu doanh thu 86 tỷ đồng

Minh Đức
TPO - Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Hải Bé, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, doanh thu thực tế hơn 101 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai 15 tỷ đồng bỏ ngoài sổ sách gần 86 tỷ đồng.

screen-shot-2025-10-31-at-151219.png
Siro ăn ngon Hải Bé là một trong những sản phẩm bán trên kênh "Gia đình Hải Sen".

Cụ thể, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Công ty TNHH Hải Bé (trụ sở tại xã Văn Phú, huyện Nho Quan, nay là xã Thanh Sơn, tỉnh Ninh Bình), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc (SN 1990, trú xã Giao Thủy, Ninh Bình) và Lê Văn Hải (SN 1996, trú xã Thanh Sơn, Ninh Bình) về hành vi “Trốn thuế”.

Theo cơ quan điều tra, cả hai bị can là đồng sáng lập Công ty TNHH Hải Bé, trong đó Lê Văn Hải là chủ tài khoản mạng xã hội TikTok “Gia đình Hải Sen”, thường xuyên đăng tải video quảng cáo và bán các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2022 đến tháng 6/2025, các bị can Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải đã lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Facebook, Shopee để bán hàng với quy mô lớn, nhưng chỉ báo cáo với cơ quan thuế doanh thu hơn 15 tỷ đồng, trong khi doanh thu thực tế vượt 101 tỷ đồng, chênh lệch gần 86 tỷ đồng.

Để trốn thuế, các bị can đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó có: Không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho từng lần bán hàng; Thành lập nhiều hộ kinh doanh cá thể để bán hàng cho chính Công ty TNHH Hải Bé, nhằm chỉ phải nộp thuế khoán, không phải kê khai chi tiết, không xuất hóa đơn GTGT;

Thống nhất với bên bán chỉ xuất hóa đơn cho một phần hàng hóa đã giao dịch thực tế, nhằm hợp thức hóa sổ sách kế toán. Bằng các phương thức này, nhóm đối tượng đã trốn thuế gần 9 tỷ đồng.

Từ bán hàng online đến buôn bán hàng giả

Trước đó, ngày 14/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải, chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản TikTok “Gia đình Hải Sen” thường xuyên quảng cáo, livestream bán các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng, trong đó có “Siro ăn ngon Hải Bé”, sản phẩm được phản ánh không đảm bảo chất lượng.

Khi kiểm tra Công ty TNHH Hải Bé, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hàng hóa là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.
Kết quả giám định cho thấy, hàm lượng các chất chính như Vitamin A, Calci, Vitamin C chỉ đạt dưới 70% so với công bố, xác định đây là hàng giả.

Theo điều tra, từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán ra hơn 800.000 sản phẩm qua các kênh TikTok Shop, Facebook, Shopee với các tên tài khoản “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen”. Riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé” đã được tiêu thụ trên 100.000 hộp khắp cả nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế, buôn bán hàng giả và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Đức
#Trốn thuế và gian lận thuế #Buôn bán hàng giả thực phẩm #Hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội #Quản lý và kiểm tra sản phẩm thực phẩm #Kênh TikTok và thương mại điện tử #Công tác điều tra và xử lý pháp luật #Thủ đoạn trốn thuế tinh vi #Ảnh hưởng của hàng giả đến người tiêu dùng

