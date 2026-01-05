Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Chốt hạn GPMB quảng trường hồ Hoàn Kiếm trong tháng 3/2026

Trần Hoàng
TPO - 8 tổ chức cùng một số hộ dân đã bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Những đơn vị bàn giao mặt bằng đều đã được rào chắn.

Ngày 5/1, thông tin về Dự án Đầu tư xây dựng Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 17/17 tổ chức; 40/43 hộ dân đã đồng thuận với phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư.

Trong đó UBND phường Hoàn Kiếm đã tiếp nhận mặt bằng của 8/17 tổ chức (tại 22 Lý Thái Tổ, 61, 63 Đinh Tiên Hoàng), gồm: VPGD Kho bạc Nhà nước, Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Hội từ thiện tấm lòng vàng, Hội người mù Hà Nội, Trung tâm hội nghị HCC - Văn phòng UBND thành phố, Chi cục dân số, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, Công ty TNHH MTV Nghe nhìn Hà Nội, công ty điện lực Hoàn Kiếm (69C Đinh Tiên Hoàng) và 1 phần diện tích của tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội. Hiện đang quây tôn chuẩn bị cho công tác phá dỡ công trình cũ.

tp-z7398422498711-f019cbf6154c65ae62b76540b79f412e.jpg
Một hộ dân bàn giao mặt bằng, cơ quan chức năng đang chuẩn bị quây tôn sáng 5/1

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đây là dự án đã được UBND TP Hà Nội chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm tạo “làn xanh” đặc biệt đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Thủ đô, do đó, công tác giải phóng mặt bằng cần phải triển khai trong thời gian ngắn và gấp rút. UBND phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, vật lực và các nguồn lực cần thiết; đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. "Hiện hộ dân, tổ chức nào di dời, phường sẽ tiến hành quây rào ngay", đại diện UBND phường nêu.

anh-man-hinh-2025-12-25-luc-090544.png
Phối cảnh dự án Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Được biết, UBND phường Hoàn Kiếm đã phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư đối với 17 tổ chức và 43 hộ dân, phấn đấu hoàn thành công tác GPMB trong tháng 3/2026.

Trong giai đoạn này, UBND phường Hoàn Kiếm đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân và tổ chức thuộc dự án. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với UBND phường Yên Hòa, UBND phường Việt Hưng và UBND xã Đông Anh để hoàn tất các thủ tục liên quan đến việc cho thuê đất đối với các tổ chức ngành điện và giao đất đối với các hộ dân thuộc dự án.

Trần Hoàng
