'Choáng' với cơn sốt biệt thự, Hà Nội lập giá kỷ lục hơn nửa tỷ đồng/m2

TPO - Trong quý I/2022, phân khúc biệt thự, shophouse tại nhiều địa phương lên cơn sốt giá, trong đó Hà Nội ghi nhận mức giá cao kỷ lục là 569 triệu đồng/m2, Khánh Hòa ghi nhận mức giá 315 triệu đồng/m2, Kiên Giang ghi nhận mức giá 250 triệu đồng/m2..

“Sốt đất” vẫn diễn ra

Theo báo cáo thị trường bất động sản Quý I/2022 của BHS Group, nguồn cung sơ cấp ghi nhận xấp xỉ 6,300 sản phẩm. Trong đó, loại sản phẩm chiếm tỉ trọng lớn là đất nền với 4,160 sản phẩm còn sản phẩm biệt thự, shophouse, liền kề xây thô cung cấp 2,117 sản phẩm. Tỷ lệ hấp thụ trong Quý I/2022 đạt khoảng 65%, cho thấy tâm lý tích cực của thị trường.

Trong số xấp xỉ 4,200 sản phẩm đất nền, khu vực miền Bắc chiếm nhiều nhất với 41.3% còn khu vực miền Trung và miền Nam lần lượt là 20.3% và 38.4%. Tỷ lệ hấp thụ đất nền đạt khoảng 71% trong Quý I/2022, do nhu cầu đầu tư tiếp tục tăng cao trên thị trường...

Do đó, từ đầu năm 2022 đến nay, tình trạng “sốt đất” vẫn tiếp tục diễn ra tại một số khu vực như Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Hà Tĩnh,… Ngoài ra, khu vực Hà Nội còn xuất hiện tình trạng "sốt đất" tại nông thôn, vùng quê, vùng ven,…

Biệt thự giá cao kỷ lục gần 600 triệu đồng/m2

Đối với thị trường chung cư, nguồn cung sơ cấp khoảng 9,300 căn; giảm 45% theo quý do chịu ảnh hưởng từ kì nghỉ Tết, đợt dịch bùng phát cao điểm tại Hà Nội tháng 3 và giá vật liệu xây dựng tiếp tục leo thang.

Đa số nguồn cung mới đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án hiện hữu. Trong đó, các dự án căn hộ hạng B vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất, chiếm 62% nguồn cung sơ cấp trong Quý I/2022, tỷ lệ hấp thụ đạt xấp xỉ 30%, tăng 4 điểm % so với Quý IV/2021 do nguồn cầu cao và nguồn cung giảm.

Đáng chú ý, tỷ lệ hấp thụ sản phẩm hạng A & B chiếm ưu thế trên thị trường Hà Nội, với 82% tổng doanh số bán hàng trong quý. Cũng trong quý này, thị trường không xuất hiện dự án hạng sang nào.

Nguồn cung sơ cấp tiếp tục tập trung tại khu vực rìa trung tâm, phía Đông và phía Tây của Hà Nội (quận Nam Từ Liêm, Long Biên và Gia Lâm). Quỹ đất khu vực trung tâm tiếp tục khan hiếm, trong đó có một dự án có vị trí đắc địa tại quận Tây Hồ nhận booking trong Quý I/2022 và dự kiến mở bán trong Quý II/2022.

Tỷ lệ hấp thụ tiếp tục tập trung tại các quận Nam Từ Liêm, Long Biên và Gia Lâm. Giá bán trên thị trường sơ cấp tiếp tục tăng trưởng, tính đến Quý I/2022, hạng A tăng 14%, hạng B tăng 10% và hạng C tăng nhẹ khoảng 4% so với Quý IV/2021.

Còn nguồn cung sơ cấp loại sản phẩm biệt thự, shophouse, liền kề xây thô có sự phân bổ khá đều giữa miền Bắc và miền Nam, lần lượt đạt 40.6% và 40.4%, còn lại là miền Trung với 19%. Tỷ lệ hấp thụ của loại hình sản phẩm này đạt 55%, thấp hơn so với đất nền, do tổng suất đầu tư lớn hơn và sản phẩm đất nền thu hút chú ý của các nhà đầu tư.

Với Miền Bắc tại khu vực Hà Nội ghi nhận mức giá cao kỉ lục, 569 triệu đồng/m², với Miền Trung tại khu vực Khánh Hòa ghi nhận mức giá 315 triệu đồng/m², với Miền Nam tại khu vực Kiên Giang ghi nhận mức giá 250 triệu đồng/m². Mức giá trung bình của phân khúc này tại miền Bắc dao động trong khoảng 58 triệu đồng/m², còn miền Trung là 54 triệu đồng/m² và miền Nam là 57 triệu đồng/m².

Dự báo xu hướng BĐS trong năm 2022

Từ những dữ liệu vừa chỉ ra, các chuyên ra BĐS của BHS Group dự báo nguồn cung tương lai tại thị trường căn hộ Hà Nội dự kiến sẽ đạt khoảng 10,000 – 11,000 căn trong năm 2022. Về phân khúc, nguồn cung sẽ chủ yếu là các sản phẩm hạng B, trong khi đó, hạng C vẫn sẽ tiếp tục khan hiếm do mặt bằng giá đã tăng cao và giá vật liệu xây dựng ít nhiều đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị.

Về khu vực, nguồn cung sẽ nằm tại các khu vực xa dần trung tâm như Nam Từ Liêm, Long Biên hay Gia Lâm từ các đại dự án và do quỹ đất trung tâm đã khan hiếm. Do thị trường BĐS vẫn tích cực, tỷ lệ hấp thụ được dự báo vẫn sẽ tiếp tục tăng đều qua các quý và giá bán cũng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 5 - 10% trong năm 2022. Tuy nhiên, nguồn cung có thể sẽ bị ảnh hưởng do các siết chặt về tín dụng cho vay BĐS và các yếu tố Kinh tế – Chính trị vĩ mô.

Đối với phân khúc đất nền, biệt thự, liền kề và shophouse, nguồn cung tương lai dự kiến sẽ có khoảng 17,000 sản phẩm trong năm 2022. Về phân khúc, nguồn cung sẽ chủ yếu là các sản phẩm đất nền, trong khi đó, các sản phẩm biệt thự - liền kề - xây thô sẽ ít hơn do đất nền vẫn là sản phẩm được ưa chuộng và giá vật liệu xây dựng ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng. Về khu vực, nguồn cung chủ yếu đến từ các tỉnh miền Bắc và Nam, ví dụ như: Hưng Yên, Đồng Nai hay Bình Dương.

Do thị trường BĐS vẫn tích cực, tỷ lệ hấp thụ được dự báo vẫn sẽ tiếp tục tăng đều qua các quý và giá bán cũng sẽ ghi nhận mức tăng trưởng khoảng 8 - 15% trong năm 2022. Tuy nhiên, nguồn cung có thể sẽ bị ảnh hưởng do các siết chặt về tín dụng cho vay BĐS và các cơ quan Nhà Nước bắt đầu kiểm soát thị trường chặt chẽ hơn.