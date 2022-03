'Sốt đất' tràn lan, vùng ven Buôn Ma Thuột được thổi giá tiền tỷ

TPO - Cơn "sốt đất" tại Đắk Lắk vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đang tràn về vùng ven theo xu hướng view sông, suối, bờ ruộng, tựa núi đồi…Giá đất đang được thổi rất cao, có nơi tiền tỷ.

Trong vai một người đi mua đất, phóng viên đến một số khu vực quanh địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) như phường Thành Nhất, phường Tân Lợi, Cư Êbur, xã Ea Kao, xã Ea Tu… tìm hiểu thông tin thị trường. Dọc hai bên đường, chi chít biển hiệu rao bán đất kèm số điện thoại.

Chọn một số điện thoại ngẫu nhiên liên lạc và đặt vấn đề cần tìm lô đất giá tầm 500 triệu đồng để dựng nhà kèm mảnh vườn nhỏ, phóng viên được người môi giới trả lời, mức giá đó chỉ ở vùng ngoại ô thành phố như Ea Tu, Cư Êbur… bởi giá đất hiện giờ rất cao.

“Giá đó chỉ mua ở ngoại ô, cách xa thành phố thôi em. Chị còn mấy lô, em muốn xem đất thì mai chị dẫn đi, thích thì xuống tiền ngay chứ những loại này nay khan hàng lắm. Tuần qua chị đẩy được 4 lô đấy, nay đang có nhiều khách đặt hàng view ao, hồ mà chị bán hết rồi. Loại đó đắt lắm, phải giá tiền tỷ đấy”, một nữ môi giới đất đai nói.

Liên lạc thêm một số điện thoại khác, phóng viên cũng được người môi giới tận tình tư vấn, song giá đất khá “chát”. Một lô đất rộng có diện tích 100-150m2 nằm trong các con hẻm sâu vùng ngoại ô đều có giá 400-500 triệu đồng có thổ cư, còn đất nông nghiệp, giá cũng cao không kém.

Theo tìm hiểu, đất nông nghiệp tại xã Ea Kao có giá từ 500– 700 triệu đồng/sào, 400-600 triệu/sào tại xã Ea Tu, còn xã Hòa Thắng dao động 400 – 600 triệu đồng/sào; với những khu vực có view ao hồ, bờ ruộng, tựa núi đồi… có giá lên đến 1 tỷ đồng/sào. Đáng nói, mức giá trên là do ‘cò đất’ đưa ra buôn bán.

Trước cơn “sốt đất" chưa từng thấy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn. UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với tổ chức môi giới, mua bán bất động sản, cá nhân sử dụng file số dự thảo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của các huyện, thị xã, thành phố để tung tin đồn thổi, đầu cơ nhằm đẩy giá đất lên cao, tạo bong bóng bất động sản nhằm trục lợi bất hợp pháp, gây bất ổn cho thị trường, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương và đời sống của người dân.

Chiều 30/3, UBND TP Buôn Ma Thuột tổ chức cuộc họp liên quan đến quản lý đất đai trên địa bàn. Trong đó, đáng chú ý UBND thành phố sẽ tăng cường việc quản lý về đất đai, đề nghị xem lại việc tách thửa đất nông nghiệp 500m2, và hạn chế tình trạng mua bán đất không đúng quy định.

Lãnh đạo UBND TP. Buôn Ma Thuột cho biết, hiện tượng "sốt đất" tại Đắk Lắk thời gian gần đây do “cò đất” thỏa thuận với nhau đẩy giá lên cao. Từ đó, những người này lôi kéo người dân vào tham gia mua bán.

UBND thành phố cũng đã giao cho bên Văn hóa-Thông tin tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân hiểu, tránh tình trạng tiền mất tật mang. UBND TP. Buôn Ma Thuột cảnh báo thêm, người dân khi mua bán đất nên liên hệ với xã phường để xem kế hoạch sử dụng đất có đảm bảo hay không, tránh bị "cò đất" lừa.