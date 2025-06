Choáng ngợp màn phô diễn pháo hoa giữa Canada và Trung Quốc trên sông Hàn

TPO - Đêm thi thứ ba của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF 2025) chứng kiến màn phô diễn pháo hoa đẳng cấp thế giới giữa hai cường quốc Canada và Trung Quốc. Trên các khán đài, từng khoảnh khắc rực rỡ của cuộc so tài ánh sáng khiến hàng nghìn người dõi theo trong sự choáng ngợp và phấn khích.

Với chủ đề “Hành trình kết nối”, đêm thi thứ ba của Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025 đã mang đến một đại tiệc ánh sáng rực rỡ và đầy cảm xúc.

Mở màn đêm thi là đội Orion Fireworks đến từ Canada với tác phẩm “Star Dust - Ánh sao ma thuật”. Một bản giao hưởng ánh sáng đưa khán giả bước vào hành trình khám phá vũ trụ, nơi những chùm pháo hoa bung tỏa như sao băng lấp lánh giữa bầu trời Đà Nẵng.

Từng lớp pháo nhẹ nhàng bung nở, mô phỏng những vì tinh tú khi thì rơi mềm mại như mưa sao băng, lúc lại xoay tròn như các chòm sao đang chuyển động. Cao trào dần được đẩy lên với loạt pháo đỏ rực, vàng kim, xanh lục bung nở đồng loạt như một vụ nổ lớn của vũ trụ.

Màu sắc pháo được phối hợp tinh tế, chuyển sắc mượt mà theo nhịp điệu các bản nhạc như Power of Love hay Never Give Up on Your Dreams, khiến phần trình diễn không chỉ mãn nhãn mà còn lay động cảm xúc người xem.

Đúng như lời hứa hẹn của đội Canada, “Ánh sao ma thuật” chứa đựng nhiều xúc cảm, khát vọng và phép màu, những điều tưởng chừng chỉ có thể thấy trong giấc mơ, khiến khán giả không khỏi vỡ òa trong hạnh phúc.

Nếu Canada đưa người xem bay giữa các vì sao, thì Jiangxi Yanfeng - đương kim á quân DIFF 2024 đến từ Trung Quốc lại chọn cách kể chuyện đậm chất phương Đông với màn trình diễn “Tây Du Ký ngoại truyện”.

Toàn bộ phần trình diễn được dẫn dắt bởi duy nhất một ca khúc “Đường chúng ta đi”, tạo nên mạch cảm xúc liền mạch, sâu lắng.

Đội Trung Quốc tiếp tục khẳng định đẳng cấp với những hiệu ứng pháo hoa do chính họ thiết kế và sản xuất, đặc biệt là dòng pháo chuyển màu đa tầng, linh hoạt, sống động như một thước phim thần thoại bằng ánh sáng.

Kỹ thuật xử lý chính xác, bố cục có chiều sâu và sự phối hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, ánh sáng đã khiến khán giả nhiều phen trầm trồ. Một màn tái xuất thể hiện rõ bản lĩnh của cường quốc pháo hoa châu Á, cho thấy pháo hoa không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để cảm nhận và lắng nghe những câu chuyện không lời được kể bằng ánh sáng.

Dù thời tiết những ngày trước còn nhiều bất lợi, cả hai đội vẫn mang đến phần trình diễn công phu, chỉn chu và đầy cảm xúc, đúng với tinh thần “Hành trình kết nối” mà ban tổ chức muốn gửi gắm.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2025 đang bước vào cao trào, với các đêm thi ngày càng hấp dẫn và chất lượng. Đêm thứ tư sắp tới, màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Anh hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những trải nghiệm bùng nổ cho khán giả bên bờ sông Hàn.