Chợ 'nhà giàu' Hà Nội sáng Rằm tháng 7: Gà ngậm hoa hồng giá nửa triệu đồng một con

TPO - Từ sáng sớm ngày Rằm tháng 7, chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rộn ràng không khí mua sắm. Nhiều người tìm đến ngôi chợ được mệnh danh là "chợ nhà giàu" đất Hà thành này để tìm mua những mâm cỗ cúng với gà ngậm hoa hồng.