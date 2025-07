Chính quyền hai cấp ở Quảng Trị: Lượng hồ sơ thu hồi, cấp đổi con dấu tăng đột biến

TPO - Trong những ngày đầu vận hành chính quyền mới, rất đông người đến làm các thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị. Trong đó, lượng hồ sơ tăng đột biến tại khu vực thu hồi, cấp đổi con dấu cho các cơ quan, đơn vị, với mỗi ngày tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ.

Lực lượng Công an phục vụ tốt nhất cho người dân ngay từ những ngày đầu vận hành chính quyền 2 cấp

Trong các ngày từ 30/6 đến 3/7, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị tại 2 cơ sở Đồng Hới và Đông Hà đã tiếp nhận hơn 1.000 hồ sơ mỗi ngày về lĩnh vực thu hồi, cấp đổi con dấu.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Trị đã bố trí thêm cán bộ, chiến sĩ tiếp nhận hồ sơ đến 19 giờ 30 phút hàng ngày. Cơ quan, tổ chức Nhà nước có nhu cầu đổi, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu có thể thực hiện một trong 3 cách, gồm: Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công của Bộ Công an; nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị tại 2 cơ sở đóng tại phường Đồng Hới và phường Đông Hà.

Thượng tá Trần Hữu Sơn - Trưởng Công an xã Lao Bảo cho biết, các tổ nghiệp vụ của Công an xã đang khẩn trương tiếp cận công việc, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, không để chậm trễ, bất cập trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ, đảm bảo thông suốt, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt nhất. Các tổ công tác chủ động tiếp cận quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền 2 cấp.

"Do mới sáp nhập nên không tránh khỏi những khó khăn ban đầu, song về cơ bản, Công an xã Lao Bảo đã và đang khắc phục hệ thống máy móc, đường truyền đảm bảo vận hành ổn định, phục vụ tốt các nhu cầu công tác. Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính trong ngày đầu đa phần đều hài lòng và có những phản hồi tích cực", Thượng tá Sơn nói.

Để Công an 69 xã, 8 phường và 1 đặc khu đi vào hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã phân công từng thành viên trong ban lãnh đạo Công an tỉnh về từng địa bàn, bám sát địa bàn để động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục mọi khó khăn vì nhân dân phục vụ.

Công an tỉnh Quảng Trị đã thực hành vận hành thử nghiệm, ngay từ khi có chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về vận hành mô hình mới. "Đây không chỉ là một bước chuyển mình về tổ bộ máy chính quyền nói chung và lực lượng Công an nói riêng, mà còn thể hiện sự quyết tâm cao của Công an Quảng Trị trong việc xây dựng lực lượng trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho hay.

Triển khai Trung tâm hành chính công cấp xã: Người dân có nhiều thuận lợi

Chủ tịch UBND xã Triệu Phong Đặng Sỹ Dũng cho biết, đưa vào hoạt động các Trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là việc phân cấp nhiều thủ tục hành chính mới về cấp xã không chỉ là bước đột phá trong cải cách hành chính mà hướng đến giải quyết hiệu quả công việc tạo sự thuận tiện cho người dân.

Kể từ ngày 1/7, những Trung tâm phục vụ hành chính công tại các xã Gio Linh, Triệu Bình và phường Nam Đông Hà ở tỉnh Quảng Trị đã đón số lượng lớn người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Triệu Bình, trong hai ngày 2 và 3/7 ghi nhận trên 100 người dân đến trực tiếp làm việc. Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu tiên, trung tâm đã tiếp nhận 1 hồ sơ cấp đất mới. Các cán bộ đã hướng dẫn tận tình, in danh mục cần bổ sung, hạn chế việc bà con phải quay lại nhiều lần.

"Trước đây phải đủ thành phần mới nhận hồ sơ, nhưng theo quy định mới, dù chưa trích lục bản đồ, xã vẫn nhận hồ sơ. Trong vòng 5 ngày, địa chính sẽ tiến hành đo bản đồ và chuyển đến phòng kinh tế xã, sau đó đề nghị văn phòng quản lý đất có kết quả trong 5 ngày tiếp theo. Tổng thời gian trả kết quả là 17 ngày làm việc. Nếu cần bổ sung, thời gian sẽ được gia hạn và có số điện thoại để phối hợp nhịp nhàng," ông Nguyễn Thành Vũ - Chủ tịch UBND xã Triệu Bình chia sẻ.

Tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nam Đông Hà, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc và khẩn trương. Bà Phạm Thị Hòa, 57 tuổi, sau khi được tư vấn thủ tục làm lại giấy khai sinh, tỏ ra rất hài lòng: "Các cán bộ ở trung tâm hướng dẫn rất nhẹ nhàng, nhiệt tình, cụ thể và chuyên nghiệp. Người dân chúng tôi cảm thấy rất thân thiện, thoải mái."

Ông Nguyễn Đức Hải - Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nam Đông cho hay: "Từ hôm qua đến nay, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, trong đó có nhiều hồ sơ liên quan đến đăng ký và trả kết quả đất đai. Với những thủ tục như chứng thực, nhanh nhất là 30 phút sẽ xong."

Dù mô hình chính quyền hai cấp mới đi vào hoạt động chỉ mấy ngày, đặc biệt là cách thức, quy trình hoạt động của các Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã, cùng với việc phân cấp các thủ tục hành chính phức tạp như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu về xã, là bước tiến quan trọng trong công tác cải cách hành chính, mang dịch vụ công đến gần hơn với người dân, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại và chuyên nghiệp.