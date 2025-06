Quảng Ngãi 'chạy nước rút' trước khi vận hành chính quyền hai cấp

Chạy đua với thời gian

Ngày 12/6 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp tỉnh. Bốn ngày sau, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1677/NQ-UBTVQH15, về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Đây là 2 Nghị quyết quan trọng, trên cơ sở nền tảng này, Quảng Ngãi đã và đang nỗ lực, tăng tốc chuẩn bị vận hành ĐVHC cấp tỉnh và ĐVHC cấp xã mới đi vào hoạt động theo mô hình mới.

Suốt những tháng qua, không khí làm việc tại Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi luôn khẩn trương, gấp rút, nghiêm túc. Trên cơ sở chủ trương chung của Trung ương đẩy nhanh tiến độ hoạt động của chính quyền 2 cấp sớm hơn so với trước đây, riêng tại Quảng Ngãi, công tác chuẩn bị các khâu phải sớm hơn để vận hành thử nghiệm vào ngày 25/6.

“Tinh thần làm việc của các thành viên không ngại khó, vất vả, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đến nay, các phần việc cơ bản hoàn thành đúng tiến độ trình các cấp có thẩm quyền”, ông Trần Đình Dũng - Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền (Sở Nội vụ) chia sẻ.

Ông Hà Văn Tính – Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, do thời gian chuẩn bị cho công tác vận hành chính quyền 2 cấp được rút ngắn, khối lượng công việc đột xuất, phát sinh liên tục, nên tập thể lãnh đạo, cán bộ, các bộ phận chuyên môn của Sở phải tập trung làm việc với tinh thần sớm nhất, hiệu quả nhất, không kể làm việc ngoài giờ hành chính, cuối tuần để đảm bảo kế hoạch đề ra”, ông Tính nói.

Kiểm đếm cơ sở hạ tầng

Bên cạnh yếu tố con người và tổ chức, một khâu đặc biệt quan trọng trong quá trình đưa ĐVHC xã mới đi vào hoạt động thông suốt đó là lựa chọn trụ sở làm việc chung. Trụ sở làm việc của ĐVHC xã mới không chỉ thuận tiện về giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, mà còn đảm bảo không gian làm việc cho toàn bộ cán bộ.

Sở Nội vụ Quảng Ngãi đã khẩn trương rà soát, kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất tại các địa điểm dự kiến được chọn làm trụ sở làm việc chính của xã mới, nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị… để xã mới đi vào hoạt động hiệu quả ngay sau sắp xếp.

Tại huyện Nghĩa Hành, xã Đình Cương (mới) được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Hành Đức, Hành Phước và Hành Thịnh. Trụ sở UBND xã Hành Phước được chọn làm nơi làm việc chính cho xã mới. Các phòng chức năng của huyện và xã đã tiến hành khảo sát, lên phương án bố trí cán bộ, công chức. Đồng thời đưa ra phương án sử dụng hiệu quả trụ sở của các xã cũ, tránh lãng phí tài sản công.

Tương tự, tại xã Phước Giang (mới), sáp nhập từ các xã Hành Dũng, Hành Nhân và Hành Minh, công tác chuẩn bị cũng đang được triển khai rốt ráo. Trụ sở chính được đặt tại UBND xã Hành Dũng (cũ), trong khi các phòng chuyên môn phân bố linh hoạt giữa nhà văn hóa xã và các công trình sẵn có. Trụ sở UBND xã Hành Nhân (cũ) sẽ được sử dụng làm nơi làm việc của Mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Văn Tính, mô hình tổ chức của xã mới có nhiều thay đổi so với trước đây, gồm 3 phòng chuyên môn, Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong khi trụ sở các UBND xã trước đây được xây dựng bố trí cho chính quyền một xã hoạt động.

Sau khi sắp xếp, từ 2 - 3 xã cũ thành lập ĐVHC xã mới, số lượng nhân sự làm việc tại một trụ sở tăng lên. Do đó, cần bố trí khoa học, phù hợp, linh hoạt ở từng địa phương, đảm bảo sử dụng công năng các trụ sở một cách hiệu quả, tránh tình trạng lãng phí.

“Chúng tôi đã hoàn tất khảo sát, đánh giá thực tế cơ sở vật chất tại tất cả các xã mới. Nhìn chung, các điều kiện cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu cho giai đoạn vận hành thử nghiệm vào ngày 25/6. Trong quá trình thử nghiệm, nếu phát sinh vấn đề, sẽ điều chỉnh ngay để ngày 1/7 chính quyền mới có thể vận hành trơn tru, thông suốt”, ông Tính nhấn mạnh.

Xử lý dứt điểm nợ đọng trước ngày 25/6

Ngày 19/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang đã có công văn yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh khẩn trương chuyển tiếp, bàn giao kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm của cấp huyện.

Cụ thể, UBND các địa phương phải rà soát, tổng hợp đầy đủ toàn bộ danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án đã và đang triển khai thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm. Trong đó cần làm rõ đơn vị làm chủ đầu tư (cấp huyện, cấp xã), dự án đã hoàn thành quyết toán và các dự án đã bố trí trả nợ xong. Báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 20/6.

Theo kế hoạch, trước thời điểm 25/6, UBND các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà và Sơn Tịnh sẽ phải bàn giao toàn bộ chương trình, nhiệm vụ, dự án và kế hoạch đầu tư công do cấp huyện quản lý cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.Tương tự, UBND các huyện: Tư Nghĩa, Minh Long, Ba Tơ, Mộ Đức, Nghĩa Hành, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi phải bàn giao nội dung trên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chương trình, dự án do cấp xã quản lý để đảm bảo tiến độ chung, không bị gián đoạn trong giai đoạn sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.Chính quyền cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện về danh mục, số liệu các chương trình, nhiệm vụ, dự án do địa phương quản lý và phải chủ động phối hợp với các ban quản lý dự án chuyên ngành cấp tỉnh để rà soát, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục đầy đủ phục vụ việc bàn giao.Trường hợp chậm trễ hoặc để xảy ra thiếu sót ảnh hưởng đến tiến độ bàn giao, tổ chức và cá nhân có liên quan sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh.Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 đã giao, xử lý dứt điểm toàn bộ nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ tạm ứng quá hạn và các khoản nợ khác tại các huyện trước ngày 25/6.