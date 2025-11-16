Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chìm tàu cá trên biển Côn Đảo khiến 5 ngư dân rơi xuống biển

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tàu cá LA 99034 TS có 5 thuyền viên, hành nghề lưới kéo đơn, khi đang hoạt động cách vịnh Bến Đầm, Đặc khu Côn Đảo khoảng 6 hải lý thì bị phá nước dẫn tới chìm.

Ngày 16/11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải đội 33 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển vùng 3 kịp thời tiếp nhận 5 ngư dân trên tàu cá LA 99034 TS do ông Võ Hồng Châu (47 tuổi, trú phường Sơn Qui, Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, bị nạn trên vùng biển Đặc khu Côn Đảo, TPHCM.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 13 phút, ngày 16/11, sau khi nhận được thông tin tàu cá LA 99034 TS bị nạn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Côn Đảo khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn kịp thời các ngư dân đang bị nạn trên biển.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá LA 99034 TS có 5 thuyền viên, hành nghề lưới kéo đơn. Xuất bến tại Cảng Định An, tỉnh Vĩnh Long vào ngày 14/8. Khi tàu cá LA 99034 TS đang hoạt động cách vịnh Bến Đầm, Đặc khu Côn Đảo khoảng 6 hải lý thì bị phá nước dẫn tới chìm.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực biển xảy ra tại nạn để tiến hành hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn các thuyền viên trên tàu cá LA 99034 TS.

1.jpg
Lực lượng Đồn Biên phòng Côn Đảo phối hợp với lực lượng Hải đội 33 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển vùng 3 tiếp nhận 5 ngư dân trên tàu cá LA 99034 TS bị nạn.

Cụ thể, qua theo dõi, rà soát trên hệ thống giám sát hành trình, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã yêu cầu 2 phương tiện hoạt động gần khu vực tàu cá LA 99034 TS bị nạn là tàu cá BV 95738 TS do ông Trương Văn Giảo (41 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM) làm thuyền trưởng và tàu cá TG 92308 TS do ông Nguyễn Thành Phước (40 tuổi, trú phường Sơn Qui, Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, khẩn trương tiếp cận hiện trường để kịp thời cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng 2 giờ 45 phút, tàu cá BV 95738 TS đã tiếp cận cứu vớt được 4 thuyền viên, tàu cá TG 92308 TS tiếp cận cứu vớt được ông Võ Hồng Châu lúc 3 giờ. Sau khi cứu vớt, các thuyền viên được đưa lên tàu cá TG 92308 về Côn Đảo.

Vào lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Hải đội 33 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh Sát biển vùng 3 trưng dụng phương tiện BT 97876 TS do ông Phan Văn Thì (37 tuổi, trú phường An Hội, Vĩnh Long) nhanh chóng cơ động ra vị trí tàu TG 92308 TS.

Đến khoảng 8 giờ, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được tàu cá TG 92308 TS và tiến hành các thủ tục tiếp nhận 5 thuyền viên của tàu cá LA 99034 TS, khẩn trương đưa vào bờ. Đến khoảng 8 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa 5 thuyền viên về cập Cảng Bến Đầm thuộc Đặc khu Côn Đảo an toàn. Đồng thời, tiến hành thăm, khám sức khỏe cho các thuyền viên. Qua khám sơ bộ sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định.

Hiện, Đồn Biên phòng Côn Đảo đã bố trí nơi ăn, nghỉ cho các thuyền viên tại đơn vị và tiến hành làm việc đối với thuyền trưởng cùng các thuyền viên trên tàu cá LA 99034 TS bị nạn để xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Duy Quang
