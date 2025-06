'Chiến sĩ nhí' xuất quân học làm chiến sĩ công an

TPO - Gần 100 "chiến sĩ nhí" đã chính thức xuất quân tham gia Khóa II chương trình “Học làm chiến sĩ Công an” tại Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Sơn La. Không khí buổi lễ diễn ra trang trọng, hào hứng, đánh dấu sự khởi đầu cho hành trình trải nghiệm 7 ngày rèn luyện trong môi trường kỷ luật, giáo dục lý tưởng sống và bản lĩnh cho các em thiếu nhi.

Chương trình do Công an tỉnh và Tỉnh Đoàn Sơn La chỉ đạo, phối hợp tổ chức bởi Phòng Công tác chính trị - Công an tỉnh và Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh. Đây là hoạt động trải nghiệm bổ ích dành cho học sinh từ 10-15 tuổi trong dịp hè, góp phần giúp các em có thêm kỹ năng sống, nâng cao ý thức kỷ luật và hiểu hơn về nghề nghiệp công an nhân dân.

Trước đó, Khóa I của chương trình đã được tổ chức từ ngày 8/6, thu hút sự tham gia tích cực của hàng trăm phụ huynh và học sinh, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tại buổi lễ xuất quân Khóa II, các chiến sĩ nhí đồng loạt hô vang khẩu hiệu, thể hiện tinh thần quyết tâm và sự háo hức bước vào hành trình mới. Đại diện Công an tỉnh Sơn La phát biểu: “Thông qua chương trình, các em sẽ hiểu hơn về kỷ luật, yêu hơn màu áo công an và sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình, xã hội”.

Phía Tỉnh Đoàn cũng nhấn mạnh: “Chương trình là cơ hội tuyệt vời để các em rèn luyện bản lĩnh sống tích cực, lòng yêu nước và lý tưởng phấn đấu trong tương lai”.

Trong suốt khóa học, các em sẽ được trải nghiệm các nội dung huấn luyện điều lệnh công an, kỹ năng sống, phòng cháy chữa cháy, thoát hiểm, võ thuật tự vệ, sinh tồn, bảo vệ bản thân, kỹ năng làm việc nhóm… Các hoạt động được thiết kế sinh động, gần gũi, giúp các em vừa học vừa chơi, vừa rèn luyện thể chất lẫn tinh thần.

Ngay sau lễ xuất quân, các chiến sĩ nhí đã được phát quân phục, xếp hàng nghiêm túc và bắt đầu buổi huấn luyện đầu tiên. Hành trình “lớn lên trong yêu thương - trưởng thành trong kỷ luật” chính thức khởi động, hứa hẹn mang lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ cho các em trong mùa hè năm nay.