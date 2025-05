Chiến lược bán lẻ trực tiếp của Lynk & Co: Tái định nghĩa trải nghiệm sở hữu ô tô tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến sự dịch chuyển chiến lược rõ nét từ các thương hiệu xe quốc tế, trong đó nổi bật là xu hướng bán lẻ trực tiếp. Mô hình này vốn đã thành công ở nhiều quốc gia nhờ khả năng kiểm soát trải nghiệm khách hàng và xây dựng niềm tin thương hiệu một cách nhất quán. Tesla, BYD hay gần đây là VinFast đều đã triển khai chiến lược này trên quy mô toàn cầu.

Tại Việt Nam, Lynk & Co – thương hiệu ô tô trẻ đến từ tập đoàn Geely (Trung Quốc) – đang trở thành một trong những cái tên tiên phong theo đuổi mô hình phân phối trực tiếp, mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới đối với hành trình sở hữu xe.

Khác với mô hình truyền thống, toàn bộ hệ thống showroom Lynk & Co tại Việt Nam được đầu tư và vận hành bởi Tasco Auto – đơn vị phân phối chính thức, đồng thời là thành viên trong hệ thống dịch vụ ô tô chuyên biệt của Tasco – nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam. Việc kiểm soát toàn diện hệ thống bán hàng cho phép Lynk & Co chuẩn hóa mọi điểm chạm với khách hàng, từ không gian trải nghiệm, chính sách bán hàng đến dịch vụ sau mua. Đây cũng là một phần trong triết lý vận hành “More than a car” – chiếc xe không chỉ là sản phẩm, mà là khởi đầu cho một hành trình gắn bó giữa thương hiệu và khách hàng.

Tính đến tháng 4/2025, Lynk & Co đã khai trương 16 showroom tại nhiều tỉnh, thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Thái Nguyên, Nghệ An, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Bà Rịa – Vũng Tàu và Đà Nẵng. Thương hiệu đặt mục tiêu mở rộng hệ thống lên 35 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc trong năm nay. Không gian showroom của Lynk & Co được thiết kế tối giản, sử dụng tông màu xanh đặc trưng theo bộ nhận diện toàn cầu, mang lại cảm giác hiện đại, gần gũi và đồng bộ tại mọi điểm bán.

Song song với chiến lược bán lẻ trực tiếp, hãng cũng liên tục triển khai các chính sách hỗ trợ kinh doanh đa dạng nhằm thúc đẩy doanh số và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng sở hữu xe. Tùy theo từng thời điểm và dòng xe, khách hàng có thể được tặng bảo hiểm thân vỏ chính hãng, hoặc miễn phí bảo dưỡng trong 3–5 năm theo chuẩn dịch vụ chính hãng. Đặc biệt, trong tháng 5/2025, hãng đã tung ra chương trình bán hàng ưu đãi lớn: hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và tặng thêm 10 triệu đồng cho khách hàng tham gia chương trình “thu cũ đổi mới”, áp dụng cho tất cả các dòng xe đang phân phối tại thị trường Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống bán lẻ, Tasco Auto còn phát triển chuỗi xưởng dịch vụ đồng bộ trên toàn quốc, đảm bảo khách hàng Lynk & Co luôn được phục vụ nhanh chóng với tiêu chuẩn kỹ thuật chính hãng. Tính đến tháng 4/2025, Tasco Auto sở hữu 106 showroom và xưởng dịch vụ trên toàn quốc, phân phối 16 thương hiệu ô tô lớn và chiếm 13,7% thị phần toàn thị trường. Đây là lợi thế lớn giúp Lynk & Co không chỉ hiện diện về mặt địa lý, mà còn thực sự đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm.

Đặc biệt, mô hình bán lẻ của Lynk & Co không chỉ dừng lại ở khâu giao dịch, mà còn mở rộng thành một hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Mỗi showroom còn là một “Co:club” – không gian cộng đồng nơi khách hàng có thể tham gia các sự kiện Co:talk (chia sẻ về phong cách sống, công nghệ, sáng tạo), khám phá các bộ sưu tập Co:collection (thời trang, phụ kiện độc quyền), hoặc kết nối với cộng đồng chủ xe thông qua các chuyến roadtrip và hoạt động hội nhóm. Khi trở thành một “Co:member”, khách hàng không chỉ nhận được những đặc quyền tại Việt Nam mà còn có thể tận hưởng quyền lợi toàn cầu do hệ thống của Lynk & Co quốc tế mang lại – từ ưu đãi thuê xe, tham gia sự kiện đến dịch vụ hỗ trợ di chuyển linh hoạt tại các thị trường khác.

Chiến lược này không chỉ tạo ra sự khác biệt rõ nét mà còn giúp khách hàng cảm nhận được giá trị vượt ngoài sản phẩm. Việc kiểm soát đồng bộ hành trình khách hàng từ trước – trong – sau mua góp phần nâng cao sự hài lòng, củng cố uy tín thương hiệu, và tạo ra vòng lặp trung thành hiệu quả.

Tuy là thương hiệu mới tại Việt Nam, nhưng Lynk & Co đã sớm chứng minh tiềm năng phát triển bền vững nhờ chiến lược khác biệt và đầu tư bài bản. Các mẫu xe như Lynk & Co 01, 06 và 09 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía người dùng nhờ thiết kế độc đáo, trang bị công nghệ cao cấp và trải nghiệm lái khác biệt. Đặc biệt, mẫu Lynk & Co 06 đã được vinh danh là "Rising Star" – ngôi sao triển vọng tại Car Awards 2024, ghi nhận sự nổi bật của mẫu xe này trong phân khúc.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt đang dần phân hóa theo nhu cầu và phong cách sống, chiến lược bán lẻ trực tiếp của Lynk & Co không chỉ giải quyết bài toán vận hành, mà còn mở ra một xu hướng mới: khi mua xe không chỉ để sở hữu một phương tiện, mà là để sống trong một hệ sinh thái – nơi người dùng tìm thấy sự đồng điệu về thẩm mỹ, tư duy và giá trị sống.