Chỉ 25% cán bộ phụ trách giáo dục ở xã phường của Phú Thọ làm việc đúng chuyên môn

TPO - Sau hơn 1 tháng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, bộ máy của tỉnh Phú Thọ được sắp xếp và vận hành hiệu quả. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ thực hiện nhiệm vụ không đúng chuyên môn đang diễn ra ở nhiều xã, phường. Trong đó, giáo dục là ngành thiếu nhiều cán bộ chuyên môn nhất.

Theo ông Nguyễn Trung Tình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ, sau khi thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ) để thành lập tỉnh Phú Thọ mới, có khoảng 3.199 cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP.

Từ khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành (1/7), tiếp tục có thêm một số trường hợp làm đơn xin nghỉ việc, chủ yếu tại các xã thuộc Hòa Bình cũ, với lý do quãng đường từ nơi ở đến chỗ làm mới quá xa. Hầu hết các trường hợp này đã được phê duyệt nghỉ theo nguyện vọng, hiện còn gần 39 hồ sơ đang trong quá trình thẩm định, xem xét.

Nhiều xã, phường ở Phú Thọ thiếu cán bộ thực hiện đúng chuyên môn.

Ông Nguyễn Trung Tình, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết, sau hơn 1 tháng vận hành chính quyền 2 cấp, bộ máy của tỉnh Phú Thọ được sắp xếp và vận hành chính quyền hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân. Tuy nhiên, tình trạng cán bộ làm việc không đúng chuyên môn đang tồn tại ở nhiều xã, phường.

Trước khi thực hiện sắp xếp bộ máy, ngoài cán bộ xin nghỉ hưu, nghỉ việc, nhiều cán bộ cán bộ chuyên môn có nguyện vọng sang làm công tác Đảng, nên xảy ra tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn dẫn đến một số xã không có cán bộ làm đúng chuyên môn.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, việc thiếu cán bộ thực hiện nhiệm vụ đúng chuyên môn ở các xã, phường diễn ra trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, cán bộ phụ trách giáo dục có chuyên môn ở các xã, phường chỉ đạt 25%. Bên cạnh đó, lĩnh vực tài nguyên – đất đai, tài chính – ngân sách; đặc biệt, lĩnh công nghệ - thông tin các xã, phường cũng diễn ra tình trạng trên.

Trước tình trạng trên, tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản khuyến khích cán bộ các sở ngành đăng ký về các xã phường để làm việc. “Việc thiếu cán bộ chuyên môn giáo dục, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ để có sự điều chỉnh hợp phù hợp”, ông Hiếu cho biết.

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, tỉnh nhận được rất nhiều đơn của cán bộ, công chức, viên chức đăng ký về xã, phường làm việc. Trong số này, phần lớn cán bộ muốn về xã để cống hiến xây dựng địa phương, một bộ phận nhỏ muốn về gần nhà công tác.