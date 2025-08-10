Quảng Trị đề xuất xây mới và cải tạo 16 trường học nội trú ở vùng biên giới

TPO - Tỉnh Quảng Trị đề xuất xây mới 10 trường, cải tạo 6 trường ở 15 xã biên giới với số vốn 3.338 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học cho hơn 21.000 học sinh vùng biên.

Ngày 10/8, ông Hoàng Xuân Tân - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, UBND tỉnh vừa có báo cáo đề xuất phương án, danh mục đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Tỉnh dự kiến xây mới 10 trường và nâng cấp, cải tạo 6 trường hiện có, bảo đảm mỗi xã vùng biên giới có một trường liên cấp nội trú hoặc bán trú, cơ sở vật chất đạt chuẩn.

Nhiều lớp học ở vùng biên giới Quảng Trị, thầy cô duy trì lớp bằng phương án lớp học ghép.

Theo phương án, Trường dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Hướng Phùng sẽ được khởi công ngay trong năm 2025, hoàn thành trước 30/8/2026. Trường học tại xã Hướng Phùng dự kiến có 60 lớp, 2.100 học sinh huy động toàn bộ học sinh của 4 trường trên địa bàn.

Các trường còn lại sẽ hoàn thành trước 30/8/2027.

Diện tích tối thiểu của trường mới là 95.000m2, gồm 60 phòng học, 18 phòng học bộ môn, thư viện, khu hành chính quản trị, bếp ăn, nhà nội trú cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, sân chơi, bãi tập, bể bơi, sân bóng đá mini, nhà đa năng... Tổng mức đầu tư là 335 tỷ đồng.

Tổng 16 trường học theo kế hoạch có diện tích đất hơn 876.242m², xây dựng 686 lớp học, phục vụ khoảng 21.435 học sinh, với tổng mức đầu tư ước khoảng 3.338 tỷ đồng (ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 90%, phần còn lại từ ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác).

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, sau khi sáp nhập tỉnh, toàn tỉnh có 16 xã biên giới với 57 trường phổ thông, trong đó 17 trường phổ thông dân tộc bán trú và 1 trường phổ thông dân tộc nội trú (cấp THCS). Đa phần các trường vùng biên thuộc miền núi, điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đông đồng bào dân tộc thiểu số, dân cư thưa, mặt bằng dân trí thấp.

Nhiều trường học vùng biên giới tỉnh Quảng Trị hiện bị xuống cấp, chật hẹp cần được đầu tư xây dựng mới. Ảnh: VL.

Đa phần trường có nhiều điểm trường, thiếu phòng học bộ môn, khối phụ trợ, sân chơi, khu thể dục thể thao, nhà công vụ, thiết bị dạy học; một số vẫn phải dùng phòng học tạm hoặc mượn, cơ sở vật chất xuống cấp, hạ tầng kỹ thuật hạn chế.

“Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới nhằm bảo đảm quyền học tập bình đẳng, nâng cao chất lượng giáo dục, thu hẹp khoảng cách vùng miền, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên gắn bó lâu dài, giữ chân học sinh đến trường và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ”, ông Hoàng Xuân Tân cho biết.