Chỉ 10% số lượng taxi ở Long An được hoạt động

TPO - Từ 0h ngày 3/7, Long An tiếp tục tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Long An. Chỉ có 10% số lượng taxi ở Long An được hoạt động để phục vụ người dân đi, đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết.

Ngày 3/7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An có thông báo 3305 về việc tổ chức hoạt động vận tải đường bộ bằng ô tô trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ 0h ngày 3/7, Long An tiếp tục tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh Long An. Long An cũng sẽ tiếp tục tạm ngưng hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng trên địa bàn các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc và TP.Tân An, trừ hoạt động đưa rước công nhân. Riêng hoạt động vận tải hành khách bằng taxi phục vụ người dân đi, đến các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh trong trường hợp cấp thiết thì các đơn vị kinh doanh vận tải bằng taxi đăng ký danh sách phương tiện gửi Sở Giao thông Vận tải Long An để được cấp phù hiệu quản lý riêng. Số lượng phương tiện đăng ký tối đa không quá 10% số lượng phương tiện đơn vị quản lý. Đồng thời, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, trong đó tăng cường bảo đảm hành khách tham gia vận chuyển phải mang khẩu trang theo quy định; bắt buộc phải khai báo y tế; trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách, thực hiện khử khuẩn sau mỗi chuyến vận chuyển; thực hiện lập và lưu trữ danh sách hành khách theo mẫu và theo từng chuyến đi. Lái xe taxi phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau thì mới được hoạt động. Đó là phải thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, trạm kiểm soát hoặc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm tính được cấp không quá 3 ngày, tính đến thời điểm kiểm tra. Đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (kể cả xe đưa rước công nhân) tại các địa phương còn lại trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, trong đó tăng cường bảo đảm hành khách tham gia vận chuyển phải mang khẩu trang theo quy định; ngồi xen kẽ giữa các hàng ghế, bắt buộc phải khai báo y tế; trang bị dung dịch khử khuẩn phục vụ hành khách, thực hiện khử khuẩn sau mỗi chuyến vận chuyển; thực hiện lập và lưu trữ danh sách hành khách theo mẫu và theo từng chuyến đi. Hành trình vận chuyển đi qua tỉnh, thành phố công bố có dịch không được dừng, đỗ để đón, trả khách nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Ngoài ra, số lượng hành khách vận chuyển tối đa không quá 50 % sức chứa, không quá 20 người/chuyến (bao gồm cả lái xe và nhân viên phục vụ trên xe). Đồng thời, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, trạm kiểm soát hoặc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm tính được cấp không quá 3 ngày, tính đến thời điểm kiểm tra. Đối với xe hợp đồng đưa rước công nhân, ngoài việc thực hiện các yêu cầu nêu trên, phải bảo đảm công nhân khi đi xe nào thì khi về cũng là xe đó; sắp xếp ổn định công nhân trên từng xe và từng đoàn xe. Lưu ý việc thực hiện lập và lưu trữ danh sách công nhân theo mẫu và theo từng chuyến đi. Đối với các phương tiện hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô thuộc các địa phương khác nếu có hành trình chạy xe qua tỉnh Long An thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách trên địa bàn tỉnh. Đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng ô tô, các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa thực hiện nghiêm túc an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa theo "Hướng dẫn hoạt động vận tải hàng hóa vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa bảo đẩm hỗ trợ lưu thông hàng hóa" đính kèm theo công văn số 3433/TCĐBVN-VT ngày 31/5/2021 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam. Đối với lái xe giao nhận hàng, người làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực thực phẩm, vật liệu xây dựng… phải thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, trạm kiểm soát hoặc xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh âm tính được cấp không quá 3 ngày tính đến thời điểm kiểm tra. Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải Long An triển khai ứng dụng công nghệ số công tác phòng, chống dịch COVID-19. Các bến xe khách doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào tại các bến xe khách, trên các phương tiện giao thông vận tải công cộng.