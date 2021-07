Bệnh viện Đa khoa Long An ngưng nhận khám chữa bệnh thêm 7 ngày

TPO - Từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên đến nay, Bệnh viện Đa khoa Long An đã có 17 ca mắc COVID-19. Do đó, Sở Y tế Long An yêu cầu bệnh viện tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị trong 7 ngày tiếp theo, tính từ 21h ngày 2/7 đến 21h ngày 9/7.

Ngày 3/7, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bệnh viện Đa khoa Long An tạm ngưng nhận bệnh thêm 7 ngày tới, tính từ 21h ngày 2/7. Trước đó, theo dự kiến, vào 21h ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa Long An sẽ hết thời hạn 72h tạm ngưng nhận bệnh (từ 29/6 đến 2/7) để tiến hành tổng vệ sinh, khắc phục, rà soát các yếu tố nguy cơ từ khi có ca mắc COVID-19 tại đây.

Tuy nhiên, từ khi ghi nhận ca mắc đầu tiên đến nay, Bệnh viện Đa khoa Long An đã có 17 ca mắc COVID-19. Do đó, Sở Y tế thống nhất đề nghị của Bệnh viện Đa khoa Long An về việc tiếp tục tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân đến khám và điều trị trong 7 ngày tiếp theo, tính từ 21h ngày 2/7 đến 21h ngày 9/7.

Sở Y tế tỉnh Long An yêu cầu trong thời gian tạm ngưng tiếp nhận bệnh, trường hợp bệnh nhân nặng cần chuyển tuyến liên hệ các bệnh viện đa khoa khu vực hoặc chuyển tuyến trên.

Tính đến 18h ngày 2/7, tổng số ca mắc COVID-19 tại Long An là 129 ca, trong đó có 113 bệnh nhân cộng đồng, 16 bệnh nhân nhập cảnh. Do đó, UBND tỉnh Long An có công văn số 6224/UBND-VHXH về việc tiếp tục tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Long An cho rằng, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, số ca mắc COVID-19 liên tục tăng nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là đã có ca bệnh lây nhiễm trong doanh nghiệp và bệnh viện.

Để ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19, UBND tỉnh Long An quyết định áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Long An sẽ tạm dừng các hoạt động, dịch vụ như karaoke, vũ trường, spa, quán bar, massage, xông hơi, phòng tập thể hình, yoga, biểu diễn nghệ thuật, điểm kinh doanh trò chơi điện tử công cộng; câu lạc bộ bida, các tụ điểm hát với nhau, rạp chiếu phim, câu lạc bộ khiêu vũ, phòng tập gym, các điểm truy cập Internet; hoạt động thể thao, võ thuật đông người có tiếp xúc trực tiếp; các cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu.

Không tụ tập từ 5 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các điểm công cộng. Tạm ngưng hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, trừ hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng và xe đưa, rước công nhân. Giao Sở Giao thông vận tải có thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện cụ thể.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An có thông báo số 2018/TB-UBND về việc tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các trụ sở, địa điểm tiếp công dân trên địa bàn tỉnh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế cũng thành lập tổ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ tại tỉnh Long An. Tổ trưởng là Phó Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM Hoàng Quốc Cường; các thành viên gồm các cán bộ, y, bác sĩ, chuyên gia đến từ Viện Pasteur TPHCM, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Y tế công cộng TPHCM.

Tổ công tác có nhiệm vụ hỗ trợ việc tổ chức triển khai các hoạt động lấy mẫu; hướng dẫn thực hiện xét nghiệm; hỗ trợ công tác điều trị; hướng dẫn bảo đảm an toàn sinh học; phòng chống dịch, xử lý dịch trong khu cách ly, khu công nghiệp, công sở, trường học, khu vực công cộng…