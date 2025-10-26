Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hóa:

Google News

Thanh Hóa:

Check-in cung đường chữ S giữa 'biển vàng' gây sốt mạng xã hội

Trọng Tài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Pù Luông, Thanh Hóa đang bước vào mùa lúa chín, vàng rực khắp các sườn đồi. Cung đường chữ S ở bản Đôn nổi bật giữa “biển vàng” ruộng bậc thang, rực rỡ sắc cờ Tổ quốc, thu hút đông đảo du khách check-in.

Video: Cung đường cờ đỏ giữa ruộng lúa vàng óng ở Pù Luông
tp-pl-38.jpg

Cuối tháng 10, Pù Luông bước vào mùa vàng rực rỡ. Ở bản Đôn, cung đường chữ S uốn lượn giữa ruộng lúa chín, rợp sắc cờ đỏ sao vàng khiến ai đi qua cũng muốn dừng lại ngắm nhìn.

tp-pl-37.jpg

Vùng núi Pù Luông khí hậu mát mẻ, bao quanh bởi rừng nguyên sinh đan xen những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ vào mùa lúa chín. Đây cũng là điểm thu hút khách đến với Pù Luông những năm gần đây.

tp-pl-36.jpg

Những lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng trở thành điểm nhấn giữa mùa vàng Pù Luông, chạm đến cảm xúc của nhiều du khách.

tp-pl-51.jpg

Từ giữa tháng 8, những hàng cờ đỏ sao vàng được bà con bản Đôn giăng dọc cung đường, nổi bật giữa sắc vàng mùa lúa chín, tạo nên khung cảnh hùng vĩ mà nên thơ.

tp-pl-50.jpg

Giữa không gian yên bình, sắc đỏ cờ Tổ quốc nổi bật, thiêng liêng và rực rỡ.

tp-pl-6.jpg
tp-pl-58.jpg
tp-pl-56.jpg

Không chỉ thu hút du khách trong nước, nhiều du khách nước ngoài cũng tò mò dừng chân trước khung cảnh đặc biệt này để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng.

tp-pl-41.jpg
tp-pl-42.jpg
tp-pl-43.jpg

Vợ chồng anh Robert và chị Melissa - du khách đến từ Úc - chia sẻ: "Chúng tôi đặc biệt ấn tượng với khung cảnh nơi đây, có rất nhiều kỷ niệm khi trực tiếp được trải nghiệm đời sống sinh hoạt của người dân bản địa".

tp-pl-30.jpg
tp-pl-33.jpg
tp-pl-31.jpg

Hiện tại, Pù Luông đã bước vào mùa lúa chín cuối cùng trong năm. Nơi đây có hai vụ lúa vào tháng 5, 6 và tháng 9, 10.

Trọng Tài
#Pù Luông #ruộng lúa chín #cung đường chữ S #cờ đỏ sao vàng #du lịch Thanh Hóa #bản Đôn #mùa lúa

