Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

Đồng Nai:

Cháy quán karaoke, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một quán karaoke bỏ hoang ở xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), khói đen cuồn cuộn bao trùm toàn bộ khu dân cư xung quanh.

Chiều 27/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke Romance, ấp Quảng Hòa, xã Trảng Bom. Cột khói đặc quánh bốc cao, bao trùm khu dân cư.

chay-karaoke-2-2693.jpg
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, hơn 17h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên từ khu vực bảng hiệu quán karaoke Romance. Khói bốc lên cuồn cuộn, tỏa ra nghi ngút và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân cạnh đó.

Do quán đã ngưng hoạt động từ lâu, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, bàn ghế cũ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm một góc bảng hiệu chỉ trong vài phút.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai) lập tức điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do lửa lan nhanh và khói dày đặc, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

w-chay-karaoke-2695.jpg
Cảnh sát đeo mặt nạ và bình dưỡng khí tiếp cận bên trong quán karaoke. Ảnh: Hoàng Anh

Các chiến sĩ chia nhiều hướng triển khai dập lửa, vừa phun nước làm mát để ngăn cháy lan, vừa kiểm soát đám cháy. Khói đen nghi ngút buộc cảnh sát phải đeo mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận bên trong.

Đến hơn 18h30, lực lượng cứu nạn cứu hộ phải cắt cửa phía sau quán để khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

w-chay-karaoke-3-2696.jpg
Lực lượng cảnh sát phải dùng máy cắt phá cửa tiếp cận từ phía sau. Ảnh: Hoàng Anh

Bước đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

Vietnamnet
#cháy quán karaoke #Đồng Nai #cảnh sát #bình dưỡng khí #cứu hỏa #đám cháy #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục