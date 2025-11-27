Đồng Nai: Cháy quán karaoke, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại một quán karaoke bỏ hoang ở xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), khói đen cuồn cuộn bao trùm toàn bộ khu dân cư xung quanh.

Chiều 27/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke Romance, ấp Quảng Hòa, xã Trảng Bom. Cột khói đặc quánh bốc cao, bao trùm khu dân cư.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: A.X

Theo thông tin ban đầu, hơn 17h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên từ khu vực bảng hiệu quán karaoke Romance. Khói bốc lên cuồn cuộn, tỏa ra nghi ngút và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân cạnh đó.

Do quán đã ngưng hoạt động từ lâu, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, bàn ghế cũ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm một góc bảng hiệu chỉ trong vài phút.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai) lập tức điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do lửa lan nhanh và khói dày đặc, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát đeo mặt nạ và bình dưỡng khí tiếp cận bên trong quán karaoke. Ảnh: Hoàng Anh

Các chiến sĩ chia nhiều hướng triển khai dập lửa, vừa phun nước làm mát để ngăn cháy lan, vừa kiểm soát đám cháy. Khói đen nghi ngút buộc cảnh sát phải đeo mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận bên trong.

Đến hơn 18h30, lực lượng cứu nạn cứu hộ phải cắt cửa phía sau quán để khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng cảnh sát phải dùng máy cắt phá cửa tiếp cận từ phía sau. Ảnh: Hoàng Anh

Bước đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.