Cháy chợ ở TPHCM: Tiểu thương òa khóc nhìn tài sản bị thiêu rụi chỉ sau một đêm

TPO - Ngọn lửa bùng lên tại chợ Xuân Thới Sơn (TPHCM) thiêu rụi 7 sạp hàng và 2 ki-ốt khiến nhiều tiểu thương rơi vào cảnh trắng tay chỉ sau một đêm.

Sáng 22/9, lực lượng chức năng TPHCM vẫn đang phong toả điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn tại chợ Xuân Thới Sơn, đường Nguyễn Văn Bứa.

Ông Phạm Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã Xuân Thới Sơn - cho biết, hoả hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 7 sạp hàng và 2 ki-ốt. Các cơ quan chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại và hỗ trợ các tiểu thương khắc phục hậu quả.

z7036825869652-7afc64d3f269a50d48e98d75947c11a5-809.jpg
Hiện trường vụ cháy lớn tại chợ Xuân Thới Sơn. Ảnh: HC
z7036704989221-4c61012d6a5fbf666a8f273892be1c46-813.jpg
z7036705008003-aa66e66770afb8136500304e5c8344b4-812.jpg
z7036704989224-5db673fa1a1076d3950723af71987c96-811.jpg
Lực lượng chức năng phong toả khu vực cháy tại chợ Xuân Thới Sơn. Ảnh: TK.

Trước đó, hơn 22h ngày 21/9, ngọn lửa bùng phát từ một sạp hàng chuyên bán đồ thờ cúng. Khu vực này chứa nhiều vật liệu dễ cháy như vàng mã, hương, giấy... khiến lửa bùng dữ dội, tạo ra cột khói đen khổng lồ.

Chị Thảo - một tiểu thương bán rau củ - cho biết: "Tôi đang dọn hàng thì nghe tiếng hô hoán cháy, quay sang thấy lửa đã bốc cao ở quầy đồ thờ. Cả khu chợ nhốn nháo. Ai cũng cố gắng dập lửa nhưng bất thành".

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai các phương án dập lửa, ngăn không cho đám cháy lan rộng hơn nữa. Đến hơn 23h cùng ngày, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn.

Sau khi đám cháy được dập tắt, cảnh hoang tàn hiện lên ở khu chợ. Mái tôn bị sập, nhiều sạp hàng chỉ còn lại khung sắt méo mó. Các tiểu thương có mặt tại hiện trường không giấu được sự đau khổ, nhiều người bật khóc nức nở.

Chị N.T.H. - một tiểu thương bán quần áo - nghẹn ngào chia sẻ: "Gia đình tôi bán ở đây hơn 10 năm rồi. Vốn liếng, hàng hóa đều để hết trong sạp. Giờ mất sạch rồi, tôi không biết phải làm sao để gây dựng lại".

.
