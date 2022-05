Chàng trai 10x ấp ủ mong muốn mang hơn 10.000 cuốn sách miễn phí đến với trẻ em khó khăn

“Tủ sách Bồ câu trắng” là dự án do nhóm thiện nguyện Fly To Sky triển khai từ ba năm trước. Hoạt động này nhằm thành lập các tủ sách, thư viện tại các vùng dân cư nhỏ lẻ, lớp học tình thương, mái ấm trẻ mồ côi, khuyết tật, trung tâm bảo trợ, trẻ em vùng cao... Nhóm mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao dân trí, đưa trẻ em được tiếp cận với sách sớm, tạo thói quen đọc sách, báo.

Đến nay, dự án đã trao tặng 28 tủ sách cho thanh thiếu niên, thiếu nhi khó khăn tại các vùng sâu, vùng xa của Gia Lai, Quảng Ngãi và TPHCM. Trung bình mỗi năm nhóm trao tặng hơn 10.000 cuốn sách tới các mái ấm tình thương, làng trẻ mồ côi...

Để thực hiện dự án, các tình nguyện viên đã tích cực gõ cửa các địa chỉ vận động nguồn lực, sách báo; kết nối với giáo viên, cán bộ phụ trách các trường học của nhiều địa phương nhằm xây dựng các phương án tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến đọc phù hợp.

Lê Văn Phúc - Tổng chủ nhiệm nhóm Fly To Sky cho biết, sách trao tặng được nhóm vận động từ nhiều nguồn khác nhau như từ các nhà xuất bản, nhà sách, mạnh thường quân, nhà hảo tâm, thư viện cộng đồng… và chương trình “Đổi sách lấy cây”. Chương trình do nhóm thực hiện bằng cách đổi sách, truyện, giấy lấy cây sen đá, ống hút tre, ống hút gạo…

“Ban đầu, nhóm bỏ tiền ra mua các loại cây cảnh như sen đá từ vườn về, rồi trồng vào các ly bằng giấy đã qua sử dụng. Hàng nghìn chậu sen đá nhỏ bé đã đổi được gần 10 tấn sách, giấy các loại mỗi năm. Dự án thu hút hơn 2.000 người ủng hộ, hơn 150 tình nguyện viên tham gia”, Phúc nói.

Thành lập từ năm 2018, đến nay Fly To Sky có hơn 400 thành viên và cộng tác viên, phần lớn là học sinh, sinh viên. Nhóm đã và đang thực hiện hơn 15 dự án cộng đồng, trong đó có 5 dự án dài hạn; cùng hơn 50 chương trình, chiến dịch ở các lĩnh vực văn hóa giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội và môi trường bền vững tại Gia Lai và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Trong quá trình hoạt động dù gặp không ít khó khăn, nhưng nhóm đã luôn nỗ lực vượt qua để thực hiện tôn chỉ “phụng sự cộng đồng là mục tiêu cao nhất” của mình.

Bạn Lê Văn Phúc bộc bạch: “Từ trước đến nay, học sinh, sinh viên rất hăng say làm tình nguyện, nhưng có không ít định kiến cho rằng "rỗi hơi", lo chuyện bao đồng, làm màu… Những định kiến ấy thường không phải là vấn đề chúng tôi quan tâm, bởi hơn ai hết, các thành viên đều hiểu mình đang làm gì và làm như thế nào”.

Theo Phúc, năm 2022, Fly To Sky tiếp tục duy trì các hoạt động tình nguyện trong hệ sinh thái mà nhóm đặt ra để giải quyết các mục tiêu. Tùy vào tình hình thực tế của từng thời điểm, nhóm sẽ có điều chỉnh, xây dựng bổ sung thêm và luôn đảm bảo các hoạt động phải bền vững, thiết thực, có hiệu quả, giải quyết được các vấn đề tại địa phương.

“Fly To Sky” có ý nghĩa “bay lên bầu trời”, thành lập năm 2018 do Lê Văn Phúc (SN 2002) khởi xướng. Phúc hiện là Tổng Chủ nhiệm nhóm từ thiện Fly To Sky, Ủy viên kiêm Thư ký Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Miền Nam (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia).

Fly To Sky hoạt động trên 5 lĩnh vực: Văn hóa giáo dục; chăm sóc sức khỏe cộng đồng; an sinh xã hội; hỗ trợ kinh tế; năng lượng sạch và năng lượng bền vững.